На війні загинули 43 тисячі військових. Ще 370 тисяч поранено, — Зеленський

Володимир Зеленський оприлюднив нові дані про кількість втрат серед українських військових із початку повномасштабної війни. Він каже, що відтоді у війні проти рф загинули 43 тисячі військових.



Про це він написав у соцмережах, повідомляє



Водночас також відомо про 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим. За словами Зеленського, 50% поранених повертаються у стрій.



«Одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України — це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий», — каже президент.



Він розповів, що з вересня 2024-го росія «втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 у нас». Тож тепер, мовляв, російські втрати перевищують 750 тисяч людей: 198 тисяч убитих та понад 550 тисяч поранених. Такі самі дані наводить і Генштаб ЗСУ.



Зеленський також нагадав про «тисячі» військових та цивільних українців у російському полоні та депортованих до росії українських дітей, яких, за словами самих росіян, сотні тисяч.



«Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію», — написав президент.



Оприлюднення кількості втрат від Зеленського пролунало на тлі заяв новообраного президента США Дональда Трампа, який сказав, що Україна у війні з росією нібито «безглуздо втратила 400 тисяч солдатів». Також, за його словами, «близько 600 тисяч російських солдатів лежать пораненими або вбитими у війні».



Минулого разу Зеленський офіційно озвучував втрати в лютому — тоді він сказав, що Україна втратила вбитими 31 тисячу військових.



Тим часом газета Wall Street Journal у вересні припустила, що кількість загиблих і поранених українських військових нібито досягла майже пів мільйона людей. А загальні втрати з обох сторін становили приблизно мільйон.



А видання Economist стверджувало, що Україна втратила від 60 до 100 тисяч військових убитими. Поранень зазнали, ймовірно, до 400 тисяч військових.



Український президент заперечував такі оцінки західних видань, кажучи, що кількість втрат з боку України значно менша.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниоприлюднив нові дані про кількість втрат серед українських військових із початку повномасштабної війни. Він каже, що відтоді у війні проти рф загинули 43 тисячі військових.Про це він написав у соцмережах, повідомляє Громадське Водночас також відомо про 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим. За словами Зеленського, 50% поранених повертаються у стрій.«Одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України — це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий», — каже президент.Він розповів, що з вересня 2024-го росія «втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 у нас». Тож тепер, мовляв, російські втрати перевищують 750 тисяч людей: 198 тисяч убитих та понад 550 тисяч поранених. Такі самі дані наводить і Генштаб ЗСУ.Зеленський також нагадав про «тисячі» військових та цивільних українців у російському полоні та депортованих до росії українських дітей, яких, за словами самих росіян, сотні тисяч.«Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію», — написав президент.Оприлюднення кількості втрат від Зеленського пролунало на тлі заяв новообраного президента США Дональда Трампа, який сказав, що Україна у війні з росією нібито «безглуздо втратила 400 тисяч солдатів». Також, за його словами, «близько 600 тисяч російських солдатів лежать пораненими або вбитими у війні».Минулого разу Зеленський офіційно озвучував втрати в лютому — тоді він сказав, що Україна втратила вбитими 31 тисячу військових.Тим часом газета Wall Street Journal у вересні припустила, що кількість загиблих і поранених українських військових нібито досягла майже пів мільйона людей. А загальні втрати з обох сторін становили приблизно мільйон.А видання Economist стверджувало, що Україна втратила від 60 до 100 тисяч військових убитими. Поранень зазнали, ймовірно, до 400 тисяч військових.Український президент заперечував такі оцінки західних видань, кажучи, що кількість втрат з боку України значно менша.

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