Військова з Луцька малює картини та волонтерить для ЗСУ

Тетяна Должко створює картини з українськими візерунками та розмальовані екошопери для допомоги ЗСУ. Волонтерити почала з 2014 року.



Як розповіла



"Творити і малювати дійсно почала в армії, хоча і раніше малювала, але досить активно мене проявилось це на полігоні, коли я поїхала в "учебку" і там не було чим зайнятися", — каже бійчиня.



За кошти з продажу своїх картин лучанка Тетяна Должко купила 2 автомобілі, РЕБ, Starlink, бронежилети, шоломи та інше обладнання для ЗСУ.



"Спершу для нашої частини збирала, бо ми були практично нічим не забезпечені та війна нас застала з малим ресурсом. Тому я малювала свої малюнки їх продавала, виставляла, розпродажі робила, аукціони", — говорить Тетяна Должко.



З її слів, досвід волонтерства у неї був з 2014 року. У 2014-му жінка заснувала волонтерську групи “Волинь SOS”, яка піклувалась про переселенців із Криму та Донбасу, передавала адресну допомогу українським воїнам, сім’ям загиблих і поранених, а згодом переросла у "Благодійний фонд "Волинь SOS".



"Також я працювала в центрі допомоги учасникам АТО Волинської області, яка була створена при обласній держадміністрації. В мене був досвід, мені було цікаво втілити свої якісь волонтерські знання і вміння безпосередньо на військовій службі. Тому в 16-му році я підписала контракт", — розповідає жінка.



Тетяна має двох дітей, її чоловік захищає Україну на передовій.



"Мене завжди питають: "За що ви на війні?". Я кажу: "Ми за країну". Але в кожного своя країна в серці — це його сім’я. І я хотіла показати, що ми захищаємо: хтось свою сім’ю, хтось доньку, сина, хтось свій будинок, хтось свого кота, собаку, взагалі той світ, який в душі живе", — каже військовослужбовиця.



Жінка каже, що своєю роботою виконує три цілі: перша — це допомога Збройним силам України, друга — це пропаганда екологічного способу життя і використання екологічних торбинок та третя ціль — пропагування українських традицій та творчості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовцястворює картини з українськими візерунками та розмальовані екошопери для допомоги ЗСУ. Волонтерити почала з 2014 року.Як розповіла Суспільному Тетяна Должко, на військовій службі в ЗСУ уже 8 років. Жінка каже, що після служби щодня малює картини, розписує одяг та торбинки, щоб виручені кошти передати захисникам."Творити і малювати дійсно почала в армії, хоча і раніше малювала, але досить активно мене проявилось це на полігоні, коли я поїхала в "учебку" і там не було чим зайнятися", — каже бійчиня.За кошти з продажу своїх картин лучанка Тетяна Должко купила 2 автомобілі, РЕБ, Starlink, бронежилети, шоломи та інше обладнання для ЗСУ."Спершу для нашої частини збирала, бо ми були практично нічим не забезпечені та війна нас застала з малим ресурсом. Тому я малювала свої малюнки їх продавала, виставляла, розпродажі робила, аукціони", — говорить Тетяна Должко.З її слів, досвід волонтерства у неї був з 2014 року. У 2014-му жінка заснувала волонтерську групи “Волинь SOS”, яка піклувалась про переселенців із Криму та Донбасу, передавала адресну допомогу українським воїнам, сім’ям загиблих і поранених, а згодом переросла у "Благодійний фонд "Волинь SOS"."Також я працювала в центрі допомоги учасникам АТО Волинської області, яка була створена при обласній держадміністрації. В мене був досвід, мені було цікаво втілити свої якісь волонтерські знання і вміння безпосередньо на військовій службі. Тому в 16-му році я підписала контракт", — розповідає жінка.Тетяна має двох дітей, її чоловік захищає Україну на передовій."Мене завжди питають: "За що ви на війні?". Я кажу: "Ми за країну". Але в кожного своя країна в серці — це його сім’я. І я хотіла показати, що ми захищаємо: хтось свою сім’ю, хтось доньку, сина, хтось свій будинок, хтось свого кота, собаку, взагалі той світ, який в душі живе", — каже військовослужбовиця.Жінка каже, що своєю роботою виконує три цілі: перша — це допомога Збройним силам України, друга — це пропаганда екологічного способу життя і використання екологічних торбинок та третя ціль — пропагування українських традицій та творчості.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію