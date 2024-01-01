На Донеччині загинув Герой з Волині Олег Гарасимлюк

Олега Михайловича Гарасимлюка, 1991 р.н., жителя Любитова.



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"Кулеметник мотопіхотного батальйону Олег Гарасимлюк загинув в районі н.п. Часів Яр Донецької області ще 15 листопада 2024 року внаслідок дії вибухової хвилі та численних осколкових поранень, несумісних з життям, та тіло Героя вдалося евакуювати лише 5 грудня.



Тяжко підібрати слова, аби підтримати рідних… Висловлюємо щирі співчуття матері Валентині Володимирівні, сестрі Катерині, всім хто знав і любив Олега", - йдеться в повідомленні.



В громаді оголошено триденну жалобу. Про чин похорону інформуватимуть додатково.



Колектив Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жорстокий російський ворог забрав життя старшого солдата, 1991 р.н., жителя Любитова.Про це повідомили у Колодяжненській громаді."Кулеметник мотопіхотного батальйону Олег Гарасимлюк загинув в районі н.п. Часів Яр Донецької області ще 15 листопада 2024 року внаслідок дії вибухової хвилі та численних осколкових поранень, несумісних з життям, та тіло Героя вдалося евакуювати лише 5 грудня.Тяжко підібрати слова, аби підтримати рідних… Висловлюємо щирі співчуття матері, сестрі, всім хто знав і любив Олега", - йдеться в повідомленні.В громаді оголошено триденну жалобу. Про чин похорону інформуватимуть додатково.

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