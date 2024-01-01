На Донеччині загинув Герой з Волині Олег Гарасимлюк
Сьогодні, 10:44
Жорстокий російський ворог забрав життя старшого солдата Олега Михайловича Гарасимлюка, 1991 р.н., жителя Любитова.
Про це повідомили у Колодяжненській громаді.
"Кулеметник мотопіхотного батальйону Олег Гарасимлюк загинув в районі н.п. Часів Яр Донецької області ще 15 листопада 2024 року внаслідок дії вибухової хвилі та численних осколкових поранень, несумісних з життям, та тіло Героя вдалося евакуювати лише 5 грудня.
Тяжко підібрати слова, аби підтримати рідних… Висловлюємо щирі співчуття матері Валентині Володимирівні, сестрі Катерині, всім хто знав і любив Олега", - йдеться в повідомленні.
В громаді оголошено триденну жалобу. Про чин похорону інформуватимуть додатково.
Колектив Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомили у Колодяжненській громаді.
"Кулеметник мотопіхотного батальйону Олег Гарасимлюк загинув в районі н.п. Часів Яр Донецької області ще 15 листопада 2024 року внаслідок дії вибухової хвилі та численних осколкових поранень, несумісних з життям, та тіло Героя вдалося евакуювати лише 5 грудня.
Тяжко підібрати слова, аби підтримати рідних… Висловлюємо щирі співчуття матері Валентині Володимирівні, сестрі Катерині, всім хто знав і любив Олега", - йдеться в повідомленні.
В громаді оголошено триденну жалобу. Про чин похорону інформуватимуть додатково.
Колектив Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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