На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
У Ковельському районі ліквідовано пожежу житлового будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вчора, 8 грудня, о 14:44 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Острівʼя Шацької громади Ковельського району.

На місце події оперативно прибули рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Шацьк, а також працівники місцевих пожежних команд із сіл Піща та Пульмо.

Завдяки злагодженим діям, пожежу вдалося ліквідувати о 15:28. За попередньою інформацією, її причиною стало коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.
На Волині горів житловий будинок

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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