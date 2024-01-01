На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 10:08
У Ковельському районі ліквідовано пожежу житлового будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 8 грудня, о 14:44 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Острівʼя Шацької громади Ковельського району.
На місце події оперативно прибули рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Шацьк, а також працівники місцевих пожежних команд із сіл Піща та Пульмо.
Завдяки злагодженим діям, пожежу вдалося ліквідувати о 15:28. За попередньою інформацією, її причиною стало коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 8 грудня, о 14:44 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Острівʼя Шацької громади Ковельського району.
На місце події оперативно прибули рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Шацьк, а також працівники місцевих пожежних команд із сіл Піща та Пульмо.
Завдяки злагодженим діям, пожежу вдалося ліквідувати о 15:28. За попередньою інформацією, її причиною стало коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.
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