Російська атака: уночі ППО збила дві ракети та 18 дронів

Російська атака: уночі ППО збила дві ракети та 18 дронів
У ніч на 9 грудня Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем, 37-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" та безпілотниками інших типів (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Про це повідомили Повітряні сили.

Станом на 08:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.

18 безпілотників локаційно втрачено, один - в повітрі. Бойова робота триває.

Через падіння збитих ворожих дронів на Вінниччині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств.

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Теги: Україна, росія, війна
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