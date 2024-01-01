Російська атака: уночі ППО збила дві ракети та 18 дронів
Сьогодні, 09:05
У ніч на 9 грудня Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем, 37-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" та безпілотниками інших типів (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, РФ).
Про це повідомили Повітряні сили.
Станом на 08:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.
18 безпілотників локаційно втрачено, один - в повітрі. Бойова робота триває.
Через падіння збитих ворожих дронів на Вінниччині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств.
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Про це повідомили Повітряні сили.
Станом на 08:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.
18 безпілотників локаційно втрачено, один - в повітрі. Бойова робота триває.
Через падіння збитих ворожих дронів на Вінниччині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств.
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