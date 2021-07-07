Ціни на квартири в Україні злетіли: у чому причина та скільки треба відкладати, щоб купити однушку в Луцьку

Ціни на квартири в Україні злетіли: у чому причина та скільки треба відкладати, щоб купити однушку в Луцьку
Ціни на нерухомість у Києві не знижуються попри війну. Ба більше — середня вартість квадратного метра зростає. За рік ціна збільшилася на 5% — до 1290 доларів. А в гривневому еквіваленті майже на 14% — до 53 500 грн.

Про це свідчать дані сайту з пошуку нерухомості ЛУН, передає ТСН.

Водночас попит залишається низьким. Продажі становлять 20-30% від довоєнних обсягів.

Скільки коштує квартира в Києві

Однокімнатні квартири на вторинному ринку станом на грудень 2024 року коштують близько 60 тисяч доларів. Середня ціна за квадратний метр — 1 480 доларів.

Середня ціна двокімнатних квартир в оголошеннях — 95 тисяч дол або 1490 доларів за квадрат. Втім середня ціна проданих квартир дещо нижча — 69 900 тисяч дол.

Трикімнатні квартири в Києві в середньому коштують 137 тисяч доларів. Середня ціна квадратного метра — 1500 доларів.

Скільки коштує нова квартира в Києві
Водночас середня ціна за квадратний метр у Києві на нове житло на первинці становить 1 270 доларів. Найдешевше можна придбати квартиру економ-класу — 1 000 доларів за квадрат.

Квартира у комфорт сегменті коштуватиме трохи дорожче — 1 030 доларів за квадратний метр. Ціни на преміум житло сягають 3 190 за квадратний метр.

Які ціни в інших містах

Ціни на квартири в Києві не найвищі в Україні. Столицю сьогодні випереджає Львів. У місті лева середня ціна на однокімнатну квартиру сягає 65 тисяч доларів.

В інших містах ціни на однушки (на вторинці) такі:

Ужгород — 54 тис. доларів
Чернівці — 47 тис. доларів
Луцьк — 46 тис. доларів
Рівне — 45 тис. доларів
Житомир — 41 тис. доларів
Черкаси — 41 тис. доларів
Одеса — 38 ти. доларів
Тернопіль — 37 тис. доларів
Івано-Франківськ — 37 тис. доларів
Хмельницький — 35 тис. доларів
Полтава — 35 тис. доларів
Дніпро — 31 тис. доларів
Чернігів — 31 тис. доларів
Кропивницький — 26 тис. доларів
Миколаїв — 21 тис. доларів
Харків — 20 тис. доларів
Суми — 20 тис. доларів
Запоріжжя — 17 тис. доларів
Херсон — 16 тис. доларів

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Теги: житло, купівля, Луцьк
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