У центрі Луцька вже працює святковий ярмарок: меню і ціни

У центрі Луцька вже працює святковий ярмарок: меню і ціни
У центрі Луцька біля фонтанів, навпроти головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки, днями вже запрацював святковий ярмарок.

Хоч погода дощова і зовсім не до свята, на локацію вечорами приходить чимало лучан, аби поласувати смаколиками та випити гарячих напоїв.

Журналісти сайту «Конкурент» й собі забігли на хвильку, аби дізнатись чим там пригощають і скільки за це просять.

Що можна поїсти та випити на ярмарку

Чи то через дощову погоду, чи то через брак клієнтів, відкритими були ще не всі хатинки. А з тих, що працювали:

«П'яна вишня»
Тут подають вже відому лучанам вишнівку.

«Глінтвейн»

На вибір є 5 видів напою – з ромом, класичний, львівський (з вишнею), французький (з гранатом), різдвяний (сюди додають імбир, лимон, апельсин і прянощі).

Вартість – 150 грн за 400 мл.

«Борщ, канапка та 50 грам».
В цій хатинці можна скуштувати борщ із волинським секретом – до страви додають копчену грушу. А ще тут є бограч та грибна юшка. Вартість канапки та борщу - 250 грн, юшка - 180 грн.

«Козацька кухня»

В меню є шашлик свинячий (120 грн) та курячий (100 грн), ковбаски (90 грн), ребра свинні (100 грн), каре телятини та баранини (120 грн). Рибне меню: скумбрія (120) та лосось (190) на мангалі. А ще є овочі гриль та шампіньйони. Ціна вказана за 100 грам.

Одразу біля хатинок тут поставили й столики та бочки, за якими можна поїсти придбану їжу.

Посередині облаштували фотозону із ретроавтомобілем, який прикрасили зеленим гіллям та гірляндами.


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Теги: ярмарки, Луцьк
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