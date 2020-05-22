У центрі Луцька вже працює святковий ярмарок: меню і ціни





Хоч погода дощова і зовсім не до свята, на локацію вечорами приходить чимало лучан, аби поласувати смаколиками та випити гарячих напоїв.



Журналісти сайту



Що можна поїсти та випити на ярмарку



Чи то через дощову погоду, чи то через брак клієнтів, відкритими були ще не всі хатинки. А з тих, що працювали:



«П'яна вишня»

Тут подають вже відому лучанам вишнівку.



«Глінтвейн»



На вибір є 5 видів напою – з ромом, класичний, львівський (з вишнею), французький (з гранатом), різдвяний (сюди додають імбир, лимон, апельсин і прянощі).



Вартість – 150 грн за 400 мл.



«Борщ, канапка та 50 грам».

В цій хатинці можна скуштувати борщ із волинським секретом – до страви додають копчену грушу. А ще тут є бограч та грибна юшка. Вартість канапки та борщу - 250 грн, юшка - 180 грн.



«Козацька кухня»



В меню є шашлик свинячий (120 грн) та курячий (100 грн), ковбаски (90 грн), ребра свинні (100 грн), каре телятини та баранини (120 грн). Рибне меню: скумбрія (120) та лосось (190) на мангалі. А ще є овочі гриль та шампіньйони. Ціна вказана за 100 грам.



Одразу біля хатинок тут поставили й столики та бочки, за якими можна поїсти придбану їжу.



Посередині облаштували фотозону із ретроавтомобілем, який прикрасили зеленим гіллям та гірляндами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі Луцька біля фонтанів, навпроти головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки, днями вже запрацював святковий ярмарок.Хоч погода дощова і зовсім не до свята, на локацію вечорами приходить чимало лучан, аби поласувати смаколиками та випити гарячих напоїв.Журналісти сайту «Конкурент» й собі забігли на хвильку, аби дізнатись чим там пригощають і скільки за це просять.Що можна поїсти та випити на ярмаркуЧи то через дощову погоду, чи то через брак клієнтів, відкритими були ще не всі хатинки. А з тих, що працювали:«П'яна вишня»Тут подають вже відому лучанам вишнівку.«Глінтвейн»На вибір є 5 видів напою – з ромом, класичний, львівський (з вишнею), французький (з гранатом), різдвяний (сюди додають імбир, лимон, апельсин і прянощі).Вартість – 150 грн за 400 мл.«Борщ, канапка та 50 грам».В цій хатинці можна скуштувати борщ із волинським секретом – до страви додають копчену грушу. А ще тут є бограч та грибна юшка. Вартість канапки та борщу - 250 грн, юшка - 180 грн.«Козацька кухня»В меню є шашлик свинячий (120 грн) та курячий (100 грн), ковбаски (90 грн), ребра свинні (100 грн), каре телятини та баранини (120 грн). Рибне меню: скумбрія (120) та лосось (190) на мангалі. А ще є овочі гриль та шампіньйони. Ціна вказана за 100 грам.Одразу біля хатинок тут поставили й столики та бочки, за якими можна поїсти придбану їжу.Посередині облаштували фотозону із ретроавтомобілем, який прикрасили зеленим гіллям та гірляндами.

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