Курс валют на 9 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 9 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 грудня. Перед вихідними долар зменшився. Євро і злотий зросли в ціні.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 41,44 (-15 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,85 (+4 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,27 (+2 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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