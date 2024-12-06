Відомий луцький фотограф вперше став батьком

Відомий луцький фотограф вперше став батьком
Відомий луцький фотограф Віктор Голіков вперше став батьком.

Про радісну звістку відомий лучанин повідомив в соцмережах, передає "Конкурент".

Фотограф опублікував знімок з дружиною Ольгою, який зробив за 40 хвилин до пологів.

«Ніколи не перестану дякувати тобі за твою силу, терпіння та мудрість. А від 6.12.2024 буду завжди дякувати за доньку», - йдеться у дописі.

Довідково: Віктор Голіков –це відомий фотограф з Луцька, який спеціалізувався на різних жанрах, таких як портрети, вулична та художня фотографія, включаючи стилі ню. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Голіков вступив до лав Збройних Сил України.

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Теги: фотограф, діти
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