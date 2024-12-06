Відомий луцький фотограф вперше став батьком

Відомий луцький фотографвперше став батьком.Про радісну звістку відомий лучанин повідомив в соцмережах, передає "Конкурент".Фотограф опублікував знімок з дружиною, який зробив за 40 хвилин до пологів.«Ніколи не перестану дякувати тобі за твою силу, терпіння та мудрість. А від 6.12.2024 буду завжди дякувати за доньку», - йдеться у дописі.Довідково: Віктор Голіков –це відомий фотограф з Луцька, який спеціалізувався на різних жанрах, таких як портрети, вулична та художня фотографія, включаючи стилі ню. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Голіков вступив до лав Збройних Сил України.