Відомий луцький фотограф вперше став батьком
Сьогодні, 01:30
Відомий луцький фотограф Віктор Голіков вперше став батьком.
Про радісну звістку відомий лучанин повідомив в соцмережах, передає "Конкурент".
Фотограф опублікував знімок з дружиною Ольгою, який зробив за 40 хвилин до пологів.
«Ніколи не перестану дякувати тобі за твою силу, терпіння та мудрість. А від 6.12.2024 буду завжди дякувати за доньку», - йдеться у дописі.
Довідково: Віктор Голіков –це відомий фотограф з Луцька, який спеціалізувався на різних жанрах, таких як портрети, вулична та художня фотографія, включаючи стилі ню. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Голіков вступив до лав Збройних Сил України.
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Про радісну звістку відомий лучанин повідомив в соцмережах, передає "Конкурент".
Фотограф опублікував знімок з дружиною Ольгою, який зробив за 40 хвилин до пологів.
«Ніколи не перестану дякувати тобі за твою силу, терпіння та мудрість. А від 6.12.2024 буду завжди дякувати за доньку», - йдеться у дописі.
Довідково: Віктор Голіков –це відомий фотограф з Луцька, який спеціалізувався на різних жанрах, таких як портрети, вулична та художня фотографія, включаючи стилі ню. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Голіков вступив до лав Збройних Сил України.
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