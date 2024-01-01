В Україні збудують нові тюрми: у ВР пояснили, навіщо

В Україні збудують нові тюрми: у ВР пояснили, навіщо
В Україні збудують нові тюрми, "оскільки жодні ремонти не допомагають вирішити ситуацію в деяких закладах утримання".

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час виступу у Верховній Раді, передає ТСН.

За її словами, за цей рік більше 3 тисяч ув’язнених отримали покращені умови тримання, що позитивно відзначено у звіті Комітету міністрів Ради Європи щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини.

"Але разом з тим, занурившись в цю тематику, я поставила в пріоритет побудову нових закладів тримання ув’язнених, оскільки система виконання покарань успадкована з Радянського Союзу і за будь-яких найкращих ремонтів, не зможе забезпечити виконання тих стандартів, які передбачають забезпечення порядку і контроль в системі виконання покарань. Тому побудова нових тюрем є одним з пріоритетів. Ми шукаємо ресурси для цього", – каже Стефанішина.

Нардепка запевнила, що водночас зараз відбувається покращення умов тримання ув'язнених, але стратегічно має йтися про нові заклади. Тим паче, що в умовах окупації вдалося зробити всі необхідні переміщення засуджених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: тюрми, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
9 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні збудують нові тюрми: у ВР пояснили, навіщо
08 грудень, 23:19
Як волиняни можуть обрати номерний знак для авто
08 грудень, 22:12
Як відключатимуть світло на Волині 9 грудня: оприлюднено графіки
08 грудень, 21:15
Повертався з відпустки на фронт: у Рожищі водій маршрутки відмовився везти захисника
08 грудень, 20:38
Схожі новини
Зеленський оприлюднив втрати України у війні Зеленський оприлюднив втрати України у війні
08 грудень, 19:30
Веніславський відповів на заяви про можливе зниження мобілізаційного віку до 18 років Веніславський відповів на заяви про можливе зниження мобілізаційного віку до 18 років
08 грудень, 16:43
Трамп зявив, що Зеленський і Україна «хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля» Трамп зявив, що Зеленський і Україна «хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля»
08 грудень, 13:06
За минулу добу українські воїни знищили 1460 окупантів За минулу добу українські воїни знищили 1460 окупантів
08 грудень, 10:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
9 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні збудують нові тюрми: у ВР пояснили, навіщо
08 грудень, 23:19
 0
Як волиняни можуть обрати номерний знак для авто
08 грудень, 22:12
 0
Як відключатимуть світло на Волині 9 грудня: оприлюднено графіки
08 грудень, 21:15
 0
Повертався з відпустки на фронт: у Рожищі водій маршрутки відмовився везти захисника
08 грудень, 20:38
 0
Медіа
відео
1/8