В Україні збудують нові тюрми: у ВР пояснили, навіщо
08 грудень, 23:19
В Україні збудують нові тюрми, "оскільки жодні ремонти не допомагають вирішити ситуацію в деяких закладах утримання".
Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час виступу у Верховній Раді, передає ТСН.
За її словами, за цей рік більше 3 тисяч ув’язнених отримали покращені умови тримання, що позитивно відзначено у звіті Комітету міністрів Ради Європи щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини.
"Але разом з тим, занурившись в цю тематику, я поставила в пріоритет побудову нових закладів тримання ув’язнених, оскільки система виконання покарань успадкована з Радянського Союзу і за будь-яких найкращих ремонтів, не зможе забезпечити виконання тих стандартів, які передбачають забезпечення порядку і контроль в системі виконання покарань. Тому побудова нових тюрем є одним з пріоритетів. Ми шукаємо ресурси для цього", – каже Стефанішина.
Нардепка запевнила, що водночас зараз відбувається покращення умов тримання ув'язнених, але стратегічно має йтися про нові заклади. Тим паче, що в умовах окупації вдалося зробити всі необхідні переміщення засуджених.
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Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час виступу у Верховній Раді, передає ТСН.
За її словами, за цей рік більше 3 тисяч ув’язнених отримали покращені умови тримання, що позитивно відзначено у звіті Комітету міністрів Ради Європи щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини.
"Але разом з тим, занурившись в цю тематику, я поставила в пріоритет побудову нових закладів тримання ув’язнених, оскільки система виконання покарань успадкована з Радянського Союзу і за будь-яких найкращих ремонтів, не зможе забезпечити виконання тих стандартів, які передбачають забезпечення порядку і контроль в системі виконання покарань. Тому побудова нових тюрем є одним з пріоритетів. Ми шукаємо ресурси для цього", – каже Стефанішина.
Нардепка запевнила, що водночас зараз відбувається покращення умов тримання ув'язнених, але стратегічно має йтися про нові заклади. Тим паче, що в умовах окупації вдалося зробити всі необхідні переміщення засуджених.
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