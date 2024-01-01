Як відключатимуть світло на Волині 9 грудня: оприлюднено графіки

Як відключатимуть світло на Волині 9 грудня: оприлюднено графіки
У понеділок, 9 грудня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.

НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії.

Для побутових споживачів:

14:00 – 18:00 – одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу:

09:00 – 19:00 – застосування графіків обмеження потужності.

“Завдяки масштабним відновлювальним роботам – енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада”, - повідомили в компанії, додавши, що ремонтні роботи тривають і енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

В "Укренерго" звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

"Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", – йдеться в повідомленні.

В енергетичній компанії закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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