Як відключатимуть світло на Волині 9 грудня: оприлюднено графіки

У понеділок, 9 грудня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії.Для побутових споживачів:14:00 – 18:00 – одна черга відключеньДля промисловості та бізнесу:09:00 – 19:00 – застосування графіків обмеження потужності.“Завдяки масштабним відновлювальним роботам – енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада”, - повідомили в компанії, додавши, що ремонтні роботи тривають і енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.В "Укренерго" звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися."Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", – йдеться в повідомленні.В енергетичній компанії закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.