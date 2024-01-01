Як відключатимуть світло на Волині 9 грудня: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:15
У понеділок, 9 грудня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.
НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії.
Для побутових споживачів:
14:00 – 18:00 – одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу:
09:00 – 19:00 – застосування графіків обмеження потужності.
“Завдяки масштабним відновлювальним роботам – енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада”, - повідомили в компанії, додавши, що ремонтні роботи тривають і енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
В "Укренерго" звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
"Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", – йдеться в повідомленні.
В енергетичній компанії закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.
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НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії.
Для побутових споживачів:
14:00 – 18:00 – одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу:
09:00 – 19:00 – застосування графіків обмеження потужності.
“Завдяки масштабним відновлювальним роботам – енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада”, - повідомили в компанії, додавши, що ремонтні роботи тривають і енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
В "Укренерго" звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
"Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", – йдеться в повідомленні.
В енергетичній компанії закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.
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