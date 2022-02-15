Повертався з відпустки на фронт: у Рожищі водій маршрутки відмовився везти захисника





Про це розповіла волонтерка Альона Сокол-Сус, передає



Як розповіла жінка, її сусід з відпустки повертається на передову – на Запорізький напрямок. Перед поверненням на фронт, йому потрібно поїхати в Луцьк, щоб відмітитися в ТЦК.



Жінка зупинила потрібну маршрутку, яка саме їхала повз її авто. Водій зупинився. Проте, коли побачив чоловіка у військовій формі, натиснув на газ та поїхав, показуючи жестом, що місця немає. Очевидно, що він не хотів взяти пасажира, з якого не отримає гроші за проїзд.



«Мені тільки цікаво, а ті пасажири, котрі сиділи в маршрутці, хтось сказав, що він ган*он? Хтось сказав йому зупинитися, бо військовий їде на війну, с*ка, щоб вас захистити?» – риторично запитала жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищі водій маршрутного автобуса не захотів везти захисника – рушив з місця, коли побачив військовослужбовця.Про це розповіла волонтерка, передає "Конкурент" Як розповіла жінка, її сусід з відпустки повертається на передову – на Запорізький напрямок. Перед поверненням на фронт, йому потрібно поїхати в Луцьк, щоб відмітитися в ТЦК.Жінка зупинила потрібну маршрутку, яка саме їхала повз її авто. Водій зупинився. Проте, коли побачив чоловіка у військовій формі, натиснув на газ та поїхав, показуючи жестом, що місця немає. Очевидно, що він не хотів взяти пасажира, з якого не отримає гроші за проїзд.«Мені тільки цікаво, а ті пасажири, котрі сиділи в маршрутці, хтось сказав, що він ган*он? Хтось сказав йому зупинитися, бо військовий їде на війну, с*ка, щоб вас захистити?» – риторично запитала жінка.

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