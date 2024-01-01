Зеленський оприлюднив втрати України у війні

Володимир Зеленський повідомив, що під час повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів від початку війни.



Про це він заявив у зверненні у неділю, 8 грудня, - пие



Тоді як ще 370 тисяч військових зазнали поранень. Так глава держави прокоментував заяву Дональда Трампа про 400 тисяч втрат з боку України.



Зеленський також зауважив, що російські втрати перевищують 750 тисяч – це 198 тисяч вбитих росіян та більше 550 тисяч поранених. З вересня цього року Росія втрачає п'ять-шість своїх солдатів проти українського воїна.



Разом з тим, у російському полоні залишаються тисячі українців.



"Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію. Ми всі знаємо Путіна дуже добре – він хворий на війни", - додав Зеленський.



Раніше Трамп наголосив, що РФ втратила в Україні понад 600 тисяч солдатів і нездатна захистити уряд Асада в Сирії.



Нещодавно Сирський повідомив, що росіянам під час операції Сил оборони в Курській області довелось оборонятись в некомфортних для нього умовах. Втрати України фактично вдвоє менші, ніж у ворога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентповідомив, що під час повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів від початку війни.Про це він заявив у зверненні у неділю, 8 грудня, - пие "Кореспондент" Тоді як ще 370 тисяч військових зазнали поранень. Так глава держави прокоментував заяву Дональда Трампа про 400 тисяч втрат з боку України.Зеленський також зауважив, що російські втрати перевищують 750 тисяч – це 198 тисяч вбитих росіян та більше 550 тисяч поранених. З вересня цього року Росія втрачає п'ять-шість своїх солдатів проти українського воїна.Разом з тим, у російському полоні залишаються тисячі українців."Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію. Ми всі знаємо Путіна дуже добре – він хворий на війни", - додав Зеленський.Раніше Трамп наголосив, що РФ втратила в Україні понад 600 тисяч солдатів і нездатна захистити уряд Асада в Сирії.Нещодавно Сирський повідомив, що росіянам під час операції Сил оборони в Курській області довелось оборонятись в некомфортних для нього умовах. Втрати України фактично вдвоє менші, ніж у ворога.

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