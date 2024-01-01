Що зміниться для пацієнтів на Волині через реформу МСЕК. ВІДЕО





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Хто і де надаватиме послуги, які зараз надає бюро медико-соціальної експертизи, як це відбувається на Волині та які новації чекають на пацієнтів — розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко. Далі — роз'яснення від посадовиці.



Перевірка справ про встановлення інвалідності для волинян

З жовтня 2024 року відбувається перегляд справ чоловіків з інвалідністю серед працівників органів влади та правоохоронців. Якщо записи у справах викличуть сумніви експертів, то конкретних осіб запросять на комісію особисто. Перегляд справ відбувається за межами Волинської області. Де саме – не розголошують.



Зі слів Людмили Рожко, наразі нікому з працівників Волинського бюро МСЕК не повідомили про підозри.



Як працюватимуть МСЕКи до кінця 2024 року

Медико-соціальні експертні комісії наразі завершують свої справи. Міністерство охорони здоров'я України та Кабмін постановою № 1338 від 15 листопада 2024 року визначили, що МСЕКи прийматимуть документи до 25 грудня цього року.



Після цієї дати медико-експертні справи (документи) будуть зацифровувати та надалі будуть передавати для експертних команд при визначених медичних закладах в області. Усього на Волині визначили 9 таких медзакладів.



Хто і як на Волині надаватиме послуги замість МСЕК

29 листопада 2024 року начальник ОВА Іван Рудницький підписав розпорядження про затвердження закладів охорони здоров’я Волинської області, в яких організовується проведення оцінювання повсякденного функціонування особи: так по-новому буде називатися колишня медико-соціальна експертиза.



Базовий медзаклад — Волинська обласна клінічна лікарня, де функціонуватиме хірургічний, терапевтичний, кардіологічний, онкогематологічний напрями та напрям загального спрямування.



Кластером для фтизіоінфекційного напрямку (туберкульоз, ВІЛ, СНІД, гепатити, інфекційна патологія) визначена Волинська обласна інфекційна лікарня. Зі слів Людмили Рожко, у цьому медзакладі є достатньо фтизіатрів, профільних інфекціоністів, інфекціоністів центру СНІДу.



Також визначені такі медзаклади як медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади, куди справи передасть Луцька міська МСЕК. До Луцької центральної районної лікарні документи передаватиме Луцька міжрайонна МСЕК. Нововолинська міськрайонна МСЕК передасть справи для Нововолинської центральної районної лікарні.



Експертні команди у Волинській обласній психіатричній лікарні міста Луцька працюватимуть за напрямками психіатрії й терапії залежності. Експертні команди в Ковелі формуватимуть на базі Ковельського міськрайонне ТМО, у Володимирському районі — Володимирське ТМО.



Реформа МСЕК, експертні команди, цифровізація: що зміниться для пацієнтів на Волині

Людмила Рожко. Суспільне Луцьк

Створення експертних команд: вимоги

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 15 листопада № 13-38 "Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи" ніхто з голів МСЕК не зможе приєднатися до експертних команд і не матимуть права брати участь в оцінюванні.



Оцінюванням повсякденного функціонування людини займатимуть експертні команди з лікарів на базі багатопрофільних лікарень.



Цифровізація і спрощення процедури для пацієнтів

Зі слів Людмили Рожко, паперовий процес замість на електронний: для цього діятиме окрема платформа. Справа, направлення, протокол, рішення та всі дії будуть фіксуватися в електронній системі. Індивідуальні дані лікарів і пацієнтів будуть приховані одні від одних до дня оцінювання.



Електронне направлення на дообстеження пацієнта замість сімейного лікаря формуватимуть лікарі експертної команди під час оцінювання. Оцінювання повсякденного функціонування особи, а також додаткові обстеження, відбуватимуться за Програмою медичних гарантій.



Що гарантуватиме виключення корупційних ризиків

Мінімізацію корупційних зловживань гарантуватиме знеособлення даних як лікарів, так і пацієнтів.



Заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко розповіла, що експертні команди лише оцінюватимуть стан здоров’я людини: компенсаторні можливості, повсякденне функціонування, діагноз, післяопераційний стан, адаптацію тощо. Електронна система дозволить відстежити всі етапи щодо розгляду справи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 січня 2025 року припинить діяльність бюро медико-соціальної експертизи. Наразі медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) працюють у звичному режимі: за старою системою вони працюватимуть до кінця 2024 року.Про це повідомляє Суспільне. Хто і де надаватиме послуги, які зараз надає бюро медико-соціальної експертизи, як це відбувається на Волині та які новації чекають на пацієнтів — розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров’яДалі — роз'яснення від посадовиці.Перевірка справ про встановлення інвалідності для волинянЗ жовтня 2024 року відбувається перегляд справ чоловіків з інвалідністю серед працівників органів влади та правоохоронців. Якщо записи у справах викличуть сумніви експертів, то конкретних осіб запросять на комісію особисто. Перегляд справ відбувається за межами Волинської області. Де саме – не розголошують.Зі слів Людмили Рожко, наразі нікому з працівників Волинського бюро МСЕК не повідомили про підозри.Як працюватимуть МСЕКи до кінця 2024 рокуМедико-соціальні експертні комісії наразі завершують свої справи. Міністерство охорони здоров'я України та Кабмін постановою № 1338 від 15 листопада 2024 року визначили, що МСЕКи прийматимуть документи до 25 грудня цього року.Після цієї дати медико-експертні справи (документи) будуть зацифровувати та надалі будуть передавати для експертних команд при визначених медичних закладах в області. Усього на Волині визначили 9 таких медзакладів.Хто і як на Волині надаватиме послуги замість МСЕК29 листопада 2024 року начальник ОВА Іван Рудницький підписав розпорядження про затвердження закладів охорони здоров’я Волинської області, в яких організовується проведення оцінювання повсякденного функціонування особи: так по-новому буде називатися колишня медико-соціальна експертиза.Базовий медзаклад — Волинська обласна клінічна лікарня, де функціонуватиме хірургічний, терапевтичний, кардіологічний, онкогематологічний напрями та напрям загального спрямування.Кластером для фтизіоінфекційного напрямку (туберкульоз, ВІЛ, СНІД, гепатити, інфекційна патологія) визначена Волинська обласна інфекційна лікарня. Зі слів Людмили Рожко, у цьому медзакладі є достатньо фтизіатрів, профільних інфекціоністів, інфекціоністів центру СНІДу.Також визначені такі медзаклади як медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади, куди справи передасть Луцька міська МСЕК. До Луцької центральної районної лікарні документи передаватиме Луцька міжрайонна МСЕК. Нововолинська міськрайонна МСЕК передасть справи для Нововолинської центральної районної лікарні.Експертні команди у Волинській обласній психіатричній лікарні міста Луцька працюватимуть за напрямками психіатрії й терапії залежності. Експертні команди в Ковелі формуватимуть на базі Ковельського міськрайонне ТМО, у Володимирському районі — Володимирське ТМО.Реформа МСЕК, експертні команди, цифровізація: що зміниться для пацієнтів на ВолиніЛюдмила Рожко. Суспільне ЛуцькСтворення експертних команд: вимогиВідповідно до постанови Кабінету міністрів України від 15 листопада № 13-38 "Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи" ніхто з голів МСЕК не зможе приєднатися до експертних команд і не матимуть права брати участь в оцінюванні.Оцінюванням повсякденного функціонування людини займатимуть експертні команди з лікарів на базі багатопрофільних лікарень.Цифровізація і спрощення процедури для пацієнтівЗі слів Людмили Рожко, паперовий процес замість на електронний: для цього діятиме окрема платформа. Справа, направлення, протокол, рішення та всі дії будуть фіксуватися в електронній системі. Індивідуальні дані лікарів і пацієнтів будуть приховані одні від одних до дня оцінювання.Електронне направлення на дообстеження пацієнта замість сімейного лікаря формуватимуть лікарі експертної команди під час оцінювання. Оцінювання повсякденного функціонування особи, а також додаткові обстеження, відбуватимуться за Програмою медичних гарантій.Що гарантуватиме виключення корупційних ризиківМінімізацію корупційних зловживань гарантуватиме знеособлення даних як лікарів, так і пацієнтів.Заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко розповіла, що експертні команди лише оцінюватимуть стан здоров’я людини: компенсаторні можливості, повсякденне функціонування, діагноз, післяопераційний стан, адаптацію тощо. Електронна система дозволить відстежити всі етапи щодо розгляду справи.

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