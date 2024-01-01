Веніславський відповів на заяви про можливе зниження мобілізаційного віку до 18 років

Федір Веніславський заявив, що парламент не розглядає жодних ініціатив про зниження мобілізаційного віку до 18 чи 20 років.



Напередодні видання Washington Post заявило, що Україна під тиском США розглядає можливість зниження призовного віку до 18 років, - пише



За даними ЗМІ, українські законодавці закликали партнерів до інших компромісів, а саме зниження призовного віку до 20 років замість 18.



Однак у Раді спростували цю інформацію.



«Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років - ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема - не розглядається», - заявив Веніславський.



Нардеп також зазначив, що так само не розглядаються жодні ідеї щодо примусової мобілізації жінок, які є військовозобов’язаними або стануть ними після добровільного проходження базової військової служби.



Раніше радник Президента України Дмитро Литвин повідомив, що в країні не ведуть підготовку до зниження мобілізаційного віку з нинішніх 25 років до 18 років.



Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має ухвалити важкі рішення щодо подальшої мобілізації громадян для відбиття російської агресії. За його словами, ці рішення «необхідні».



Крім того, нещодавно радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що нинішні проблеми України на фронті пов'язані із дефіцитом солдатів, а не зброї. На його думку, Київ повинен мобілізувати більше солдатів.



Також додамо, раніше про необхідність призивати чоловіків, яким менше 25 років, розповідав народний депутат від фракції «Голос» Роман Лозинський і активіст Тарас Чмут. Так, на його думку, мобілізація має відбуватися з 20 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпекизаявив, що парламент не розглядає жодних ініціатив про зниження мобілізаційного віку до 18 чи 20 років.Напередодні видання Washington Post заявило, що Україна під тиском США розглядає можливість зниження призовного віку до 18 років, - пише Судово-юридична газета. За даними ЗМІ, українські законодавці закликали партнерів до інших компромісів, а саме зниження призовного віку до 20 років замість 18.Однак у Раді спростували цю інформацію.«Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років - ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема - не розглядається», - заявив Веніславський.Нардеп також зазначив, що так само не розглядаються жодні ідеї щодо примусової мобілізації жінок, які є військовозобов’язаними або стануть ними після добровільного проходження базової військової служби.Раніше радник Президента України Дмитро Литвин повідомив, що в країні не ведуть підготовку до зниження мобілізаційного віку з нинішніх 25 років до 18 років.Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має ухвалити важкі рішення щодо подальшої мобілізації громадян для відбиття російської агресії. За його словами, ці рішення «необхідні».Крім того, нещодавно радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що нинішні проблеми України на фронті пов'язані із дефіцитом солдатів, а не зброї. На його думку, Київ повинен мобілізувати більше солдатів.Також додамо, раніше про необхідність призивати чоловіків, яким менше 25 років, розповідав народний депутат від фракції «Голос» Роман Лозинський і активіст Тарас Чмут. Так, на його думку, мобілізація має відбуватися з 20 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію