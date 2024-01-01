Пенсіонерки з Волині шиють валянки для воїнів. ВІДЕО





Назвали себе так, бо спершу плели нашоломники для маскувальних "кікімор", яких за три роки виготовили більш як пів тисячі штук. Про цеВіра Старчук.



До початку повномасштабної війни 69-річна Віра Старчук професійно шити не вміла. Однак, з її слів, вже третій рік у її домі збираються волонтерки, які шиють бурки для військових. Також волонтерки займаються пошиттям бурок і у власних оселях.



"За першу зиму ми пошили десь більш як 300, за минулу зиму 350, цю десь 50. Ми шили на 45 розмір, потім нам сказали, що трошки завеликі, стали на 44. Як почалася війна, я дуже пошкодувала, що я вже стара. Я би пішла на фронт, я в інституті дуже мітко стріляла", — сказала жінка.



У волонтерській групі "Ківерцівські павучки" 12 пенсіонерок. Як розповіла волонтерка Людмила Заболотна, за три роки сплели 500 нашоломників та шість маскувальних "кікімор" для військових-розвідників. "Кікімори", з її слів, плетуть із натуральної коноплі.



"Обов’язково натуральна, щоб в тепловізорі не було видно, бо то для розвідників, самі розумієте. Я в’яжу красиві речі:але зараз на красу часу не має. Спіднички, кофточки, блузочки. Як видається час, то краще взяти замовлення, заробити грошики, і купити якоїсь коноплі чи задонатити більше", — сказала волинянка.



Переселенка із Лисичанська Луганської області Ольга Запорожець для створення майбутнього нашоломника розпускає нитки мішковини.



"Отак ми їх розпускаємо, я їх порізала, і будемо в’язать шапочку. 4 штучечки береться на удвоє і потом отак вот. Тут на першому ряду резиночка вставляється", — зазначила волинянка.



Волонтерки збираються щодня, працюють зранку до вечора. Жінки шиють бурки зі старого верхнього одягу, який приносять люди. Обирають лише натуральні тканини, які добре гріють, розповіла волонтерка Ольга Мельничук, яка займається викрійками.



"Вже на цій машинці будемо пришивати стрічку, яка з’єднуватиме ці дві половинки. Цього року ми їх трошки коротші робимо, не високі. І тепер дивлюся чи немає ніякого браку, і ріжемо далі. Верхи верхню частину ріжемо по лекалу, а те, що піде на низ – нижню частину, там припуск на шов", — додала волонтерка.



Окрім теплого взуття та маскувальних "кікімор", волонтерки з Ківерців виготовляють рукавиці, бафи, пояси: усі речі відправляють військовим на передову.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 300 пар бурок – теплого зимового взуття для українських військових — щороку шиють пенсіонерки із Ківерців, які називають себе "Ківерцівськими павучками".Назвали себе так, бо спершу плели нашоломники для маскувальних "кікімор", яких за три роки виготовили більш як пів тисячі штук. Про це Суспільному розповіла волонтеркаДо початку повномасштабної війни 69-річна Віра Старчук професійно шити не вміла. Однак, з її слів, вже третій рік у її домі збираються волонтерки, які шиють бурки для військових. Також волонтерки займаються пошиттям бурок і у власних оселях."За першу зиму ми пошили десь більш як 300, за минулу зиму 350, цю десь 50. Ми шили на 45 розмір, потім нам сказали, що трошки завеликі, стали на 44. Як почалася війна, я дуже пошкодувала, що я вже стара. Я би пішла на фронт, я в інституті дуже мітко стріляла", — сказала жінка.У волонтерській групі "Ківерцівські павучки" 12 пенсіонерок. Як розповіла волонтерка Людмила Заболотна, за три роки сплели 500 нашоломників та шість маскувальних "кікімор" для військових-розвідників. "Кікімори", з її слів, плетуть із натуральної коноплі."Обов’язково натуральна, щоб в тепловізорі не було видно, бо то для розвідників, самі розумієте. Я в’яжу красиві речі:але зараз на красу часу не має. Спіднички, кофточки, блузочки. Як видається час, то краще взяти замовлення, заробити грошики, і купити якоїсь коноплі чи задонатити більше", — сказала волинянка.Переселенка із Лисичанська Луганської областідля створення майбутнього нашоломника розпускає нитки мішковини."Отак ми їх розпускаємо, я їх порізала, і будемо в’язать шапочку. 4 штучечки береться на удвоє і потом отак вот. Тут на першому ряду резиночка вставляється", — зазначила волинянка.Волонтерки збираються щодня, працюють зранку до вечора. Жінки шиють бурки зі старого верхнього одягу, який приносять люди. Обирають лише натуральні тканини, які добре гріють, розповіла волонтерка Ольга Мельничук, яка займається викрійками."Вже на цій машинці будемо пришивати стрічку, яка з’єднуватиме ці дві половинки. Цього року ми їх трошки коротші робимо, не високі. І тепер дивлюся чи немає ніякого браку, і ріжемо далі. Верхи верхню частину ріжемо по лекалу, а те, що піде на низ – нижню частину, там припуск на шов", — додала волонтерка.Окрім теплого взуття та маскувальних "кікімор", волонтерки з Ківерців виготовляють рукавиці, бафи, пояси: усі речі відправляють військовим на передову.

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