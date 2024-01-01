Перекинувся в повітрі: у Луцьку автівка збила п'яного чоловіка, який ходив по дорозі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:28
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої автомобіль збив чоловіка.
Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.
Диспетчером відділу «Центру безпеки міста Луцьк» завдяки камерам відеоспостереження було зафіксовано чоловіка з ознаками сп'яніння, який розгулював по проїзній частині дороги по проспекті Президента Грушевського.
"Нажаль, внаслідок таких дій трапилася дорожньо-транспортна пригода. На місце події було оперативно викликано швидку медичну допомогу та поліцію для з’ясування всіх обставин ДТП. Закликаємо всіх учасників дорожнього руху відповідально ставитись до вимог ПДР України", - йдеться у дописі.
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Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.
Диспетчером відділу «Центру безпеки міста Луцьк» завдяки камерам відеоспостереження було зафіксовано чоловіка з ознаками сп'яніння, який розгулював по проїзній частині дороги по проспекті Президента Грушевського.
"Нажаль, внаслідок таких дій трапилася дорожньо-транспортна пригода. На місце події було оперативно викликано швидку медичну допомогу та поліцію для з’ясування всіх обставин ДТП. Закликаємо всіх учасників дорожнього руху відповідально ставитись до вимог ПДР України", - йдеться у дописі.
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