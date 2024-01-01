Перекинувся в повітрі: у Луцьку автівка збила п'яного чоловіка, який ходив по дорозі. ВІДЕО

Перекинувся в повітрі: у Луцьку автівка збила п'яного чоловіка, який ходив по дорозі. ВІДЕО
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої автомобіль збив чоловіка.

Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.

Диспетчером відділу «Центру безпеки міста Луцьк» завдяки камерам відеоспостереження було зафіксовано чоловіка з ознаками сп'яніння, який розгулював по проїзній частині дороги по проспекті Президента Грушевського.

"Нажаль, внаслідок таких дій трапилася дорожньо-транспортна пригода. На місце події було оперативно викликано швидку медичну допомогу та поліцію для з’ясування всіх обставин ДТП. Закликаємо всіх учасників дорожнього руху відповідально ставитись до вимог ПДР України", - йдеться у дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині п'яний водій врізався в електроопору і злетів у кювет
Сьогодні, 15:19
Перекинувся в повітрі: у Луцьку автівка збила п'яного чоловіка, який ходив по дорозі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:28
Луцька школярка перемогла на міжнародній виставці винаходів у Тайвані
Сьогодні, 13:47
Трамп зявив, що Зеленський і Україна «хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля»
Сьогодні, 13:06
Орденом «За мужність» нагородили головного сержанта Олега Собуцького з Боратинської громади
Сьогодні, 12:25
Схожі новини
У Луцьку сталася ДТП, 16-річного пасажира госпіталізували У Луцьку сталася ДТП, 16-річного пасажира госпіталізували
Сьогодні, 11:44
У Луцьку через ожеледицю на дорогах трапилося кілька ДТП. У Луцьку через ожеледицю на дорогах трапилося кілька ДТП.
13 листопад, 22:03
У Луцьку – ДТП з постраждалими У Луцьку – ДТП з постраждалими
29 вересень, 18:02
На Волині судили водія, який на смерть збив 7-річного хлопчика у центрі селища На Волині судили водія, який на смерть збив 7-річного хлопчика у центрі селища
19 вересень, 08:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині п'яний водій врізався в електроопору і злетів у кювет
Сьогодні, 15:19
 0
Перекинувся в повітрі: у Луцьку автівка збила п'яного чоловіка, який ходив по дорозі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:28
 0
Луцька школярка перемогла на міжнародній виставці винаходів у Тайвані
Сьогодні, 13:47
 0
Трамп зявив, що Зеленський і Україна «хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля»
Сьогодні, 13:06
 0
Орденом «За мужність» нагородили головного сержанта Олега Собуцького з Боратинської громади
Сьогодні, 12:25
 0
Медіа
відео
1/8