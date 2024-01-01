Перекинувся в повітрі: у Луцьку автівка збила п'яного чоловіка, який ходив по дорозі. ВІДЕО

В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої автомобіль збив чоловіка.Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.Диспетчером відділу «Центру безпеки міста Луцьк» завдяки камерам відеоспостереження було зафіксовано чоловіка з ознаками сп'яніння, який розгулював по проїзній частині дороги по проспекті Президента Грушевського."Нажаль, внаслідок таких дій трапилася дорожньо-транспортна пригода. На місце події було оперативно викликано швидку медичну допомогу та поліцію для з’ясування всіх обставин ДТП. Закликаємо всіх учасників дорожнього руху відповідально ставитись до вимог ПДР України", - йдеться у дописі.