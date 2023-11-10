Луцька школярка перемогла на міжнародній виставці винаходів у Тайвані

Луцька школярка перемогла на міжнародній виставці винаходів у Тайвані
Учениця Луцького ліцею №21 імені Михайла Кравчука Божена Корецька здобула перемогу на міжнародній виставці винаходів та дизайну "Kaohsiung International Invention and Design Expo".

Про це повідомляють у Волинській обласній Малій академії наук.

"Чудові новини з міста Гаосюн у Республіці Китай (Тайвань), де триває Гаосюнська міжнародна виставка винаходів та дизайну (KIDE, Kaohsiung International Invention and Design Expo). Це найбільша в Азії міжнародна виставка, яку організовують Всесвітні асоціації інтелектуальної власності на винаходи (WIIPA) і Тайванська асоціація з просування винахідництва (TIPPA)", - йдеться у дописі.

Цьогоріч до наукового заходу долучилося близько 500 винахідників з понад 30 країн світу.

Божена досліджувала розумову працездатність та увагу підлітків за різної концентрації вуглекислого газу в повітрі. Науковий керівник - Галина Ягенська, педагог ліцею.

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Теги: Волинь, освіта, навчання, МАН
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