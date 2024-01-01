На Волині п'яний водій врізався в електроопору і злетів у кювет





Про це повідомляє газета



Близько 10:00 години увагу перехожих привертав автомобіль, водій якого не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя й там не розминувся з електроопорою.



І хоча без номерних знаків і шофера Форд здавався нічийним, проте працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області встановили його власника по гарячих слідах.



Порушником виявився житель одного з довколишніх сіл. Правоохоронці склали на нього протоколи за ст. 124 КУпАП, що передбачає покарання за порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна; ч. 4 ст. 130 КУпАП – за вживання алколголю; ст. 122 – 4 КУпАП, що передбачає покарання за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині п’яний водій врізався в електроопору і злетів у кювет. Дорожньо-транспортна пригода сталася в місті Берестечко Луцького району.Про це повідомляє газета "Волинь-нова" Близько 10:00 години увагу перехожих привертав автомобіль, водій якого не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя й там не розминувся з електроопорою.І хоча без номерних знаків і шофера Форд здавався нічийним, проте працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області встановили його власника по гарячих слідах.Порушником виявився житель одного з довколишніх сіл. Правоохоронці склали на нього протоколи за ст. 124 КУпАП, що передбачає покарання за порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна; ч. 4 ст. 130 КУпАП – за вживання алколголю; ст. 122 – 4 КУпАП, що передбачає покарання за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію