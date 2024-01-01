Орденом «За мужність» нагородили головного сержанта Олега Собуцького з Боратинської громади

Олега Собуцького з села Коршів Боратинської громади нагородили орденом "За мужність" III ступеня.



"За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку постановляю нагородити Собуцького Олега Вікторовича", - йдеться в тексті Указу Президента.



23-річний воїн бере участь наступальній операції в Курській області. Під ворожими обстрілами ствольної та реактивної артилерії, стрілецької зброї, ударних БПЛА, самовіддано керує діями свого підрозділу, беручи безпосередню участь в штурмових діях.



"Коли противник здійснював спроби прориву, маючи намір застати нас зненацька - старший сержант







Нагадаємо, Олег Собуцький вже розповідав журналістам ВолиньPost









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головного сержанта десантно-штурмового батальйону 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригадиз села Коршів Боратинської громади нагородили орденом "За мужність" III ступеня."За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку постановляю нагородити Собуцького Олега Вікторовича", - йдеться в тексті Указу Президента.23-річний воїн бере участь наступальній операції в Курській області. Під ворожими обстрілами ствольної та реактивної артилерії, стрілецької зброї, ударних БПЛА, самовіддано керує діями свого підрозділу, беручи безпосередню участь в штурмових діях."Коли противник здійснював спроби прориву, маючи намір застати нас зненацька - старший сержант Собуцький прорахував дії ворога і завчасно організував засідку , чим унеможливив їхнє просування і після знищення противника ми змогли прорватися на позиції ворожої артилерії", - розповідають побратими Олега Собуцького.Нагадаємо, Олег Собуцький вже розповідав журналістам ВолиньPost про свій бойовий шлях, як брали полонених на Курщині та особисту мотивацію

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