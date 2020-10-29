Депутат з Волині став священнослужителем. ФОТО
Сьогодні, 11:03
Депутат Нововолинської міської ради Віталій Бадзюнь став дияконом Православної церкви України.
Про це стало відомо із публікації на сторінці Волинської православної богословської академії.
6 грудня 2024 року, в день пам'яті св. Миколая Чудотворця, за Божественною Літургією у луцькому Свято-Троїцькому кафедральному соборі керуючий Волинською єпархією Православної Церкви України митрополит Луцький і Волинський Михаїл (Зінкевич) хіротонізував студента ІІ курсу Волинської православної богословської академії Віталія Бадзюня на диякона.
Довідка: диякон - клірик у християнстві, духовна особа. Це перший ступінь святого Таїнства Священства із трьох можливих (диякон, пресвітер, єпископ) в ієрархії церкви. У його обов'язки входить співслужіння єпископам і пресвітерам при уділенні ними святих Таїнств, здійсненні богослужінь.
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Про це стало відомо із публікації на сторінці Волинської православної богословської академії.
6 грудня 2024 року, в день пам'яті св. Миколая Чудотворця, за Божественною Літургією у луцькому Свято-Троїцькому кафедральному соборі керуючий Волинською єпархією Православної Церкви України митрополит Луцький і Волинський Михаїл (Зінкевич) хіротонізував студента ІІ курсу Волинської православної богословської академії Віталія Бадзюня на диякона.
Довідка: диякон - клірик у християнстві, духовна особа. Це перший ступінь святого Таїнства Священства із трьох можливих (диякон, пресвітер, єпископ) в ієрархії церкви. У його обов'язки входить співслужіння єпископам і пресвітерам при уділенні ними святих Таїнств, здійсненні богослужінь.
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