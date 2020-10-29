Депутат з Волині став священнослужителем. ФОТО

Віталій Бадзюнь став дияконом Православної церкви України.



Про це стало відомо із публікації на сторінці Волинської православної богословської академії.



6 грудня 2024 року, в день пам'яті св. Миколая Чудотворця, за Божественною Літургією у луцькому Свято-Троїцькому кафедральному соборі керуючий Волинською єпархією Православної Церкви України митрополит Луцький і Волинський Михаїл (Зінкевич) хіротонізував студента ІІ курсу Волинської православної богословської академії Віталія Бадзюня на диякона.





Довідка: диякон - клірик у християнстві, духовна особа. Це перший ступінь святого Таїнства Священства із трьох можливих (диякон, пресвітер, єпископ) в ієрархії церкви. У його обов'язки входить співслужіння єпископам і пресвітерам при уділенні ними святих Таїнств, здійсненні богослужінь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутат Нововолинської міської радистав дияконом Православної церкви України.Про це стало відомо із публікації на сторінці Волинської православної богословської академії.6 грудня 2024 року, в день пам'яті св. Миколая Чудотворця, за Божественною Літургією у луцькому Свято-Троїцькому кафедральному соборі керуючий Волинською єпархією Православної Церкви України митрополит Луцький і Волинськийхіротонізував студента ІІ курсу Волинської православної богословської академіїна диякона.диякон - клірик у християнстві, духовна особа. Це перший ступінь святого Таїнства Священства із трьох можливих (диякон, пресвітер, єпископ) в ієрархії церкви. У його обов'язки входить співслужіння єпископам і пресвітерам при уділенні ними святих Таїнств, здійсненні богослужінь.

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