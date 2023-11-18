У Луцьку сталася ДТП, 16-річного пасажира госпіталізували

У Луцьку сталася ДТП, 16-річного пасажира госпіталізували
В обласному центрі Волині сталася ДТП, внаслідок якої постраждало двоє людей.

Аварія сталася ввечері 7 грудня на вулиці Дунівській у Луцьку, - повідомляє ІА Волинські Новини.

Як зазначається, близько 21 години поблизу АЗС «АМІК» зіткнулося два авто, внаслідок аварії були постраждалі.

У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поінформували, що бригада медиків виїжджала за викликом. На місці події медики виявили двох постраждалих.

У 48-річного чоловіка діагностували забій голови та гіпертонічний криз. Після надання допомоги, він відмовився від госпіталізації.

Іншого постраждалого, 16-річного хлопця, доправили в обласну дитячу лікарню з діагнозом закрито черепно-мозкова травма.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, аварія, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Орденом «За мужність» нагородили головного сержанта Олега Собуцького з Боратинської громади
Сьогодні, 12:25
У Луцьку сталася ДТП, 16-річного пасажира госпіталізували
Сьогодні, 11:44
Депутат з Волині став священнослужителем. ФОТО
Сьогодні, 11:03
За минулу добу українські воїни знищили 1460 окупантів
Сьогодні, 10:22
У Сирії повстанці заявили про падіння режиму друга путіна Асада
Сьогодні, 09:41
Схожі новини
Водій загинув, пасажира у важкому стані госпіталізували: деталі аварії у Луцьку Водій загинув, пасажира у важкому стані госпіталізували: деталі аварії у Луцьку
26 травень, 12:27
Подвійна аварія: на Волині легковик зіткнувся з вантажівкою та іншою автівкою. ФОТО Подвійна аварія: на Волині легковик зіткнувся з вантажівкою та іншою автівкою. ФОТО
18 листопад, 2023, 21:56
У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ВІДЕО У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ВІДЕО
23 лютий, 2022, 21:01
Загибель жінки через аварію на Перемоги: водій відбувся «умовним» Загибель жінки через аварію на Перемоги: водій відбувся «умовним»
06 січень, 2021, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Орденом «За мужність» нагородили головного сержанта Олега Собуцького з Боратинської громади
Сьогодні, 12:25
 0
У Луцьку сталася ДТП, 16-річного пасажира госпіталізували
Сьогодні, 11:44
 0
Депутат з Волині став священнослужителем. ФОТО
Сьогодні, 11:03
 0
За минулу добу українські воїни знищили 1460 окупантів
Сьогодні, 10:22
 0
У Сирії повстанці заявили про падіння режиму друга путіна Асада
Сьогодні, 09:41
 0
Медіа
відео
1/8