У Луцьку сталася ДТП, 16-річного пасажира госпіталізували





Аварія сталася ввечері 7 грудня на вулиці Дунівській у Луцьку, - повідомляє



Як зазначається, близько 21 години поблизу АЗС «АМІК» зіткнулося два авто, внаслідок аварії були постраждалі.



У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поінформували, що бригада медиків виїжджала за викликом. На місці події медики виявили двох постраждалих.



У 48-річного чоловіка діагностували забій голови та гіпертонічний криз. Після надання допомоги, він відмовився від госпіталізації.



Іншого постраждалого, 16-річного хлопця, доправили в обласну дитячу лікарню з діагнозом закрито черепно-мозкова травма.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині сталася ДТП, внаслідок якої постраждало двоє людей.Аварія сталася ввечері 7 грудня на вулиці Дунівській у Луцьку, - повідомляє ІА Волинські Новини. Як зазначається, близько 21 години поблизу АЗС «АМІК» зіткнулося два авто, внаслідок аварії були постраждалі.У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поінформували, що бригада медиків виїжджала за викликом. На місці події медики виявили двох постраждалих.У 48-річного чоловіка діагностували забій голови та гіпертонічний криз. Після надання допомоги, він відмовився від госпіталізації.Іншого постраждалого, 16-річного хлопця, доправили в обласну дитячу лікарню з діагнозом закрито черепно-мозкова травма.

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