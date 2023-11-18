У Луцьку сталася ДТП, 16-річного пасажира госпіталізували
Сьогодні, 11:44
В обласному центрі Волині сталася ДТП, внаслідок якої постраждало двоє людей.
Аварія сталася ввечері 7 грудня на вулиці Дунівській у Луцьку, - повідомляє ІА Волинські Новини.
Як зазначається, близько 21 години поблизу АЗС «АМІК» зіткнулося два авто, внаслідок аварії були постраждалі.
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поінформували, що бригада медиків виїжджала за викликом. На місці події медики виявили двох постраждалих.
У 48-річного чоловіка діагностували забій голови та гіпертонічний криз. Після надання допомоги, він відмовився від госпіталізації.
Іншого постраждалого, 16-річного хлопця, доправили в обласну дитячу лікарню з діагнозом закрито черепно-мозкова травма.
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Аварія сталася ввечері 7 грудня на вулиці Дунівській у Луцьку, - повідомляє ІА Волинські Новини.
Як зазначається, близько 21 години поблизу АЗС «АМІК» зіткнулося два авто, внаслідок аварії були постраждалі.
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поінформували, що бригада медиків виїжджала за викликом. На місці події медики виявили двох постраждалих.
У 48-річного чоловіка діагностували забій голови та гіпертонічний криз. Після надання допомоги, він відмовився від госпіталізації.
Іншого постраждалого, 16-річного хлопця, доправили в обласну дитячу лікарню з діагнозом закрито черепно-мозкова травма.
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