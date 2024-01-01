За минулу добу українські воїни знищили 1460 окупантів





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 753370 (+1460) осіб,

танків ‒ 9519 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 19571 (+36) од,

артилерійських систем – 21058 (+3) од,

РСЗВ / MLRS – 1253 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1023 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20071 (+29),

крилаті ракети ‒ 2857 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30965 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 3635 (+2)

Дані уточнюються. Бий окупанта.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України щодня завдають російським окупантам втрат у живій силі та техніці. Так, за минулу добу українським воїнам вдалося знищити 1460 окупантів, 36 бойових броньованих машин тощо.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.24 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 753370 (+1460) осіб,танків ‒ 9519 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 19571 (+36) од,артилерійських систем – 21058 (+3) од,РСЗВ / MLRS – 1253 (+0) од,засоби ППО ‒ 1023 (+1) од,літаків – 369 (+0) од,гелікоптерів – 329 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20071 (+29),крилаті ракети ‒ 2857 (+0),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 30965 (+17) од,спеціальна техніка ‒ 3635 (+2)Дані уточнюються. Бий окупанта.

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