За минулу добу українські воїни знищили 1460 окупантів

За минулу добу українські воїни знищили 1460 окупантів
Сили оборони України щодня завдають російським окупантам втрат у живій силі та техніці. Так, за минулу добу українським воїнам вдалося знищити 1460 окупантів, 36 бойових броньованих машин тощо.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 753370 (+1460) осіб,
танків ‒ 9519 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 19571 (+36) од,
артилерійських систем – 21058 (+3) од,
РСЗВ / MLRS – 1253 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1023 (+1) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20071 (+29),
крилаті ракети ‒ 2857 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 30965 (+17) од,
спеціальна техніка ‒ 3635 (+2)
Дані уточнюються. Бий окупанта.

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Теги: Україна, війна, втрати окупантів
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