У Сирії повстанці заявили про падіння режиму друга путіна Асада

Башар Асад вилетів у невідомому напрямку.



Сирійська збройна опозиція також оголосила, що завершення правління Асада відкриває нову сторінку в історії країни, - повідомляє



Зокрема, офіцер сирійської армії повідомив журналістам, що правління президента Башара Асада закінчилося після блискавичного наступу повстанців. Цю інформацію він отримав він вищого командування армії Сирії.



"Сирійські повстанці заявили, що Дамаск "тепер вільний від Асада", — йдеться у матеріалі.



Журналісти пишуть, що раніше Асад вилетів з Дамаска у невідомому напрямку, тому повстанці увійшли до столиці без жодних ознак розгортання армійських підрозділів.



Що передувало

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у відповідь на місяці безперервних атак на цивільних з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії від 2020 року, коли урядові війська захопили райони, які раніше контролювали бойовики опозиції. Це також найбільший наступ бойовиків опозиції на місто відтоді, як 2016 року їх витіснили зі східних районів.



30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про тимчасове виведення військ з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних угруповань.



Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому. Згодом стало відомо про втрату режимом Асада міста Хама — пʼятого за розміром у країні.



Тим часом Іран почав виводити частину своїх військових командувачів із Сирії. Іран також евакуює з Дамаска дипломатичний персонал і сімʼї дипломатів. Родина Асада залишила країну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сирійські повстанці почали входити до столиці Сирії — Дамаск, а президентвилетів у невідомому напрямку.Сирійська збройна опозиція також оголосила, що завершення правління Асада відкриває нову сторінку в історії країни, - повідомляє ТСН , посилаючись на Reuters та на джерела в армії Сирії.Зокрема, офіцер сирійської армії повідомив журналістам, що правління президента Башара Асада закінчилося після блискавичного наступу повстанців. Цю інформацію він отримав він вищого командування армії Сирії."Сирійські повстанці заявили, що Дамаск "тепер вільний від Асада", — йдеться у матеріалі.Журналісти пишуть, що раніше Асад вилетів з Дамаска у невідомому напрямку, тому повстанці увійшли до столиці без жодних ознак розгортання армійських підрозділів.Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у відповідь на місяці безперервних атак на цивільних з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії від 2020 року, коли урядові війська захопили райони, які раніше контролювали бойовики опозиції. Це також найбільший наступ бойовиків опозиції на місто відтоді, як 2016 року їх витіснили зі східних районів.30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про тимчасове виведення військ з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних угруповань.Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому. Згодом стало відомо про втрату режимом Асада міста Хама — пʼятого за розміром у країні.Тим часом Іран почав виводити частину своїх військових командувачів із Сирії. Іран також евакуює з Дамаска дипломатичний персонал і сімʼї дипломатів. Родина Асада залишила країну.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію