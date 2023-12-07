У музеї на Волині відбувся майстер-клас з зав'язування української хустки

У музеї на Волині відбувся майстер-клас з зав'язування української хустки
У Ковельському історичному музеї напередодні дня української хустки, який відзначають 7 грудня, відбувся майстер-клас "Зав’яжи хустину".

Про це повідомили у музеї, пише Суспільне.

Майстерку для вихованців гуртка "Літературне краєзнавство" Ліцею №3 імені Лесі Українки організувала головна зберігача фондів Ковельського історичного музею Мирослави Мороз.

Мирослави Мороз продемонструвала кілька автентичних способів пов’язування хусток, які були характерні для Волині. Учасники дійства мали можливість побувати у ролі моделей для зав'язування хустки та створили колоритні образи.
У музеї на Волині відбувся майстер-клас з зав'язування української хустки

Цього дня можна у музеї можна було побачити десятки унікальних хустин, які прикрашали етнографічну залу.

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Теги: Волинь, музей, хустка
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