У музеї на Волині відбувся майстер-клас з зав'язування української хустки





Про це повідомили у музеї, пише



Майстерку для вихованців гуртка "Літературне краєзнавство" Ліцею №3 імені Лесі Українки організувала головна зберігача фондів Ковельського історичного музею Мирослави Мороз.



Мирослави Мороз продемонструвала кілька автентичних способів пов’язування хусток, які були характерні для Волині. Учасники дійства мали можливість побувати у ролі моделей для зав'язування хустки та створили колоритні образи.



Цього дня можна у музеї можна було побачити десятки унікальних хустин, які прикрашали етнографічну залу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському історичному музеї напередодні дня української хустки, який відзначають 7 грудня, відбувся майстер-клас "Зав’яжи хустину".Про це повідомили у музеї, пише Суспільне Майстерку для вихованців гуртка "Літературне краєзнавство" Ліцею №3 імені Лесі Українки організувала головна зберігача фондів Ковельського історичного музеюМирослави Мороз продемонструвала кілька автентичних способів пов’язування хусток, які були характерні для Волині. Учасники дійства мали можливість побувати у ролі моделей для зав'язування хустки та створили колоритні образи.Цього дня можна у музеї можна було побачити десятки унікальних хустин, які прикрашали етнографічну залу.

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