Україна отримала від Данії другу партію F-16





Про це повідомляє Володимира Зеленського.



"Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні. Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію", - написав президент.



Надані Данією літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують українців та інфраструктуру.



"Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор. Метте, (прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, - ред.) дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові", - наголосив Зеленський.



F-16 для України



Нагадаємо, партнери створили авіаційну коаліцію, щоб посилити Україну сучасними винищувачами. В рамках коаліції Україна отримала від союзників літаки F-16.



У серпні 2024 року стало офіційно відомо, що в Україну прибули перші винищувачі F-16 від партнерів. Достеменно невідомо, скільки саме літаків отримала Україна. Перші F-16 Україні передали Нідерланди та Данія.



Втім, того ж місяця Україна втратила один з отриманих літаків. Це сталося під час масованої атаки ворога 26 серпня. Внаслідок авіакатастрофи загинув досвідчений пілот Олексій Месь "Мунфіш".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна отримала від Данії другу партію винищувачів F-16. Західні літаки вже в Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента"Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні. Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію", - написав президент.Надані Данією літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують українців та інфраструктуру."Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор. Метте, (прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, - ред.) дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові", - наголосив Зеленський.Нагадаємо, партнери створили авіаційну коаліцію, щоб посилити Україну сучасними винищувачами. В рамках коаліції Україна отримала від союзників літаки F-16.У серпні 2024 року стало офіційно відомо, що в Україну прибули перші винищувачі F-16 від партнерів. Достеменно невідомо, скільки саме літаків отримала Україна. Перші F-16 Україні передали Нідерланди та Данія.Втім, того ж місяця Україна втратила один з отриманих літаків. Це сталося під час масованої атаки ворога 26 серпня. Внаслідок авіакатастрофи загинув досвідчений пілот"Мунфіш".

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