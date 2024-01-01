8 грудня на Волині: гортаючи календар

8 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує генеральний директор Медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич (на фото).

Також особисте свято відзначають колишній голова Камінь-Каширської РДА Валерій Дунайчук та ексголова Любомльської РДА Ігор Оксенчук.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Кирило та Анфіса.

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, миру, сімейної злагоди і професійних успіхів.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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