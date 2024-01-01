На Волині горіли вантажівка та два житлові будинки

На Волині горіли вантажівка та два житлові будинки
Минулої доби рятувальники ліквідували 3 пожежі, що трапилися у Волинській області.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Усі займання ліквідовані. Потерпілих і жертв немає.

6 грудня вранці виникла пожежа в дерев'яному житловому будинку в с. Хотешів Камінь-Каширського району. Вогонь охопив покрівлю й перекриття, поширився на стіни й хатні речі. На місці події працювали рятувальники 8 ДПРЧ та працівники місцевої пожежної охорони с. Видричі. О 08:13 вони ліквідували горіння, що, імовірно, трапилося через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

О 08:35 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному двоповерховому будинку в м. Ковелі. За викликом спрямували рятувальників 4 ДПРЧ. Пожежа виникла назовні — горіло пластикове оздоблення фасаду. Рятувальники оперативно ліквідували займання й врятували будівлю від знищення вогнем. Причину з'ясовують.
На Волині горіли вантажівка та два житлові будинки

Увечері в селищі Любешів посеред дороги загорілася вантажівка. На місце події викликали рятувальників. Вони ліквідували горіння, що охопило заднє колесо вантажного причепа. За попередніми даними, до пожежі призвела несправність гальмівної системи автомобіля.
На Волині горіли вантажівка та два житлові будинки

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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