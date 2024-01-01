На Волині горіли вантажівка та два житлові будинки

Минулої доби рятувальники ліквідували 3 пожежі, що трапилися у Волинській області.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Усі займання ліквідовані. Потерпілих і жертв немає.6 грудня вранці виникла пожежа в дерев'яному житловому будинку в с. Хотешів Камінь-Каширського району. Вогонь охопив покрівлю й перекриття, поширився на стіни й хатні речі. На місці події працювали рятувальники 8 ДПРЧ та працівники місцевої пожежної охорони с. Видричі. О 08:13 вони ліквідували горіння, що, імовірно, трапилося через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.О 08:35 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному двоповерховому будинку в м. Ковелі. За викликом спрямували рятувальників 4 ДПРЧ. Пожежа виникла назовні — горіло пластикове оздоблення фасаду. Рятувальники оперативно ліквідували займання й врятували будівлю від знищення вогнем. Причину з'ясовують.Увечері в селищі Любешів посеред дороги загорілася вантажівка. На місце події викликали рятувальників. Вони ліквідували горіння, що охопило заднє колесо вантажного причепа. За попередніми даними, до пожежі призвела несправність гальмівної системи автомобіля.