Канцлер Австрії заявив про готовність прийняти мирні переговори
Сьогодні, 20:30
Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, вони обговорили зусилля щодо досягнення справедливого та міцного миру в Україні.
Про це Негаммер повідомив у соцмережі Х, пише LB.ua.
"Ми говорили про активізацію наших спільних зусиль щодо досягнення всеосяжного, справедливого та міцного світу. Як столиця нейтральної країни, Відень завжди готовий прийняти у себе майбутні мирні переговори", - написав він за підсумками зустрічі.
Негаммер також зазначив, що в розмові з президентом України йшлося про те, "що буде далі, коли з'явиться шанс знову говорити про мир".
"Я запропонував Австрію як місце для таких переговорів. До цього я говорив з обраним американським президентом Дональдом Трампом. Ми робимо все можливе, щоб збудувати мости, особливо коли йдеться про те, як відновити світ на європейському континенті", - додав Негаммер.
Нагадаємо, що голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що ефективні переговори між Україною і росіянами можливі лише за згоди обох сторін припинити війну, а також за умови повернення принаймні до стану 23 лютого 2022 року. Про це він написав у колонці Dagens industri.
Неможливість прямих переговорів із путіним Зеленський раніше закріпив указом. Україна зазначала, що готова до переговорів із представниками Росії в межах Саміту миру. Присутність росіян є вимогою інших країн-учасників саміту.
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Про це Негаммер повідомив у соцмережі Х, пише LB.ua.
"Ми говорили про активізацію наших спільних зусиль щодо досягнення всеосяжного, справедливого та міцного світу. Як столиця нейтральної країни, Відень завжди готовий прийняти у себе майбутні мирні переговори", - написав він за підсумками зустрічі.
Негаммер також зазначив, що в розмові з президентом України йшлося про те, "що буде далі, коли з'явиться шанс знову говорити про мир".
"Я запропонував Австрію як місце для таких переговорів. До цього я говорив з обраним американським президентом Дональдом Трампом. Ми робимо все можливе, щоб збудувати мости, особливо коли йдеться про те, як відновити світ на європейському континенті", - додав Негаммер.
Нагадаємо, що голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що ефективні переговори між Україною і росіянами можливі лише за згоди обох сторін припинити війну, а також за умови повернення принаймні до стану 23 лютого 2022 року. Про це він написав у колонці Dagens industri.
Неможливість прямих переговорів із путіним Зеленський раніше закріпив указом. Україна зазначала, що готова до переговорів із представниками Росії в межах Саміту миру. Присутність росіян є вимогою інших країн-учасників саміту.
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