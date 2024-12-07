Канцлер Австрії заявив про готовність прийняти мирні переговори

Канцлер Австрії заявив про готовність прийняти мирні переговори
Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, вони обговорили зусилля щодо досягнення справедливого та міцного миру в Україні.

Про це Негаммер повідомив у соцмережі Х, пише LB.ua.

"Ми говорили про активізацію наших спільних зусиль щодо досягнення всеосяжного, справедливого та міцного світу. Як столиця нейтральної країни, Відень завжди готовий прийняти у себе майбутні мирні переговори", - написав він за підсумками зустрічі.

Негаммер також зазначив, що в розмові з президентом України йшлося про те, "що буде далі, коли з'явиться шанс знову говорити про мир".

"Я запропонував Австрію як місце для таких переговорів. До цього я говорив з обраним американським президентом Дональдом Трампом. Ми робимо все можливе, щоб збудувати мости, особливо коли йдеться про те, як відновити світ на європейському континенті", - додав Негаммер.

Нагадаємо, що голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що ефективні переговори між Україною і росіянами можливі лише за згоди обох сторін припинити війну, а також за умови повернення принаймні до стану 23 лютого 2022 року. Про це він написав у колонці Dagens industri.

Неможливість прямих переговорів із путіним Зеленський раніше закріпив указом. Україна зазначала, що готова до переговорів із представниками Росії в межах Саміту миру. Присутність росіян є вимогою інших країн-учасників саміту.

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Теги: Україна, росія, війна
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