Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 грудня





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Прогноз погоди на 8 грудня



Луцьк



Хмарна погода. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.



Область



Хмарна погода. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вночі та вранці місцями туман з видимістю 200-500м. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 0-5° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Прогноз погоди на 8 грудняХмарна погода. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.Хмарна погода. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вночі та вранці місцями туман з видимістю 200-500м. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 0-5° тепла.

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