Як на Волині відключатимуть світло завтра, 8 грудня





Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».



"Просимо підприємства, що залучені до обмежень, виконати усі вимоги.

ГОП стосується тільки юридичних споживачів. Цей графік застосовують у разі виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 8 грудня, з 09:00 до 19:00 у Волинській області для промислових споживачів буде застосований графік обмеження споживання електричної потужності (ГОП) в обсязі п‘яти черг.Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго»."Просимо підприємства, що залучені до обмежень, виконати усі вимоги.ГОП стосується тільки юридичних споживачів. Цей графік застосовують у разі виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію