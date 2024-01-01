Як на Волині відключатимуть світло завтра, 8 грудня

Як на Волині відключатимуть світло завтра, 8 грудня
У неділю, 8 грудня, з 09:00 до 19:00 у Волинській області для промислових споживачів буде застосований графік обмеження споживання електричної потужності (ГОП) в обсязі п‘яти черг.

Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».

"Просимо підприємства, що залучені до обмежень, виконати усі вимоги.
ГОП стосується тільки юридичних споживачів. Цей графік застосовують у разі виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності", - йдеться в повідомленні.

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Теги: світло, відключення, Волинь
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