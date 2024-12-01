Зеленський після зустрічі з Трампом і Макроном: мир завдяки силі можливий

Володимир Зеленський назвав продуктивною зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном і обраним президентом США Дональдом Трампом і заявив, що всі вони хочуть завершити війну в Україні якнайшвидше та справедливо.



Про це пише



"Хороша, продуктивна зустріч із президентом Трампом і президентом Макроном.



Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це. Також дякую президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі.



Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо.



Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий!" - йдеться в повідомленні.



Разом з тим, Макрон за підсумками зустрічі написав: "Сполучені Штати, Україна та Франція. Разом у цей історичний день. Зібралися в Нотр-Дамі. Продовжуймо наші спільні зусилля заради миру і безпеки".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентназвав продуктивною зустріч із президентом Франціїі обраним президентом СШАі заявив, що всі вони хочуть завершити війну в Україні якнайшвидше та справедливо.Про це пише Українська правда "Хороша, продуктивна зустріч із президентом Трампом і президентом Макроном.Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це. Також дякую президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі.Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо.Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий!" - йдеться в повідомленні.Разом з тим, Макрон за підсумками зустрічі написав: "Сполучені Штати, Україна та Франція. Разом у цей історичний день. Зібралися в Нотр-Дамі. Продовжуймо наші спільні зусилля заради миру і безпеки".

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