Зеленський після зустрічі з Трампом і Макроном: мир завдяки силі можливий

Зеленський після зустрічі з Трампом і Макроном: мир завдяки силі можливий
Президент Володимир Зеленський назвав продуктивною зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном і обраним президентом США Дональдом Трампом і заявив, що всі вони хочуть завершити війну в Україні якнайшвидше та справедливо.

Про це пише Українська правда.

"Хороша, продуктивна зустріч із президентом Трампом і президентом Макроном.

Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це. Також дякую президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі.

Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо.

Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий!" - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, Макрон за підсумками зустрічі написав: "Сполучені Штати, Україна та Франція. Разом у цей історичний день. Зібралися в Нотр-Дамі. Продовжуймо наші спільні зусилля заради миру і безпеки".

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Теги: Україна, росія, війна
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