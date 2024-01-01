Лубінець: випадків розстрілів українських військових армією рф побільшало





Про це зазначає омбудсман Дмитро Лубінець в телеефірі, пише



"Таких випадків дійсно побільшало, причому юридично ми повинні трактувати, що це розстріл російськими солдатами українських військовополонених. Тому що згідно з Женевською конвенцією ми фіксуємо, що українські солдати виконали всі умови вважатись військовополоненими. Вони склали зброю, вони показали, що вони вже не продовжують бойові дії", — каже Лубінець.



За словами Уповноваженого, росіяни кладуть українських військовополонених на землю і потім впритул розстрілюють. "Тому юридично це звучить так, що росіяни скоюють тяжкі воєнні злочини", — сказав Лубінець.



Якщо раніше інформацію про розстріли отримували від українських розвідувальних органів, то останнім часом з розвитком використання дронів на полі бою, більше стали фіксувати саме відео таких злочинів.



"Ми приймаємо рішення інколи оприлюднювати такі відео, щоб вкотре вся міжнародна спільнота зрозуміла, з ким ми воюємо. Тобто це люди, для яких людське життя не вартує нічого. Навіть в умовах війни є правила, є закони введення війни, є Женевські конвенції. Але для росіян вони не існують", — сказав уповноважений ВР із прав людини.



Убивство полонених є порушенням міжнародного законодавства. Станом на листопад відомо про понад сотню убивств українських полонених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Останнім часом випадків розстрілів українських військових російськими окупантами побільшало.Про це зазначає омбудсманв телеефірі, пише Укрінформ "Таких випадків дійсно побільшало, причому юридично ми повинні трактувати, що це розстріл російськими солдатами українських військовополонених. Тому що згідно з Женевською конвенцією ми фіксуємо, що українські солдати виконали всі умови вважатись військовополоненими. Вони склали зброю, вони показали, що вони вже не продовжують бойові дії", — каже Лубінець.За словами Уповноваженого, росіяни кладуть українських військовополонених на землю і потім впритул розстрілюють. "Тому юридично це звучить так, що росіяни скоюють тяжкі воєнні злочини", — сказав Лубінець.Якщо раніше інформацію про розстріли отримували від українських розвідувальних органів, то останнім часом з розвитком використання дронів на полі бою, більше стали фіксувати саме відео таких злочинів."Ми приймаємо рішення інколи оприлюднювати такі відео, щоб вкотре вся міжнародна спільнота зрозуміла, з ким ми воюємо. Тобто це люди, для яких людське життя не вартує нічого. Навіть в умовах війни є правила, є закони введення війни, є Женевські конвенції. Але для росіян вони не існують", — сказав уповноважений ВР із прав людини.Убивство полонених є порушенням міжнародного законодавства. Станом на листопад відомо про понад сотню убивств українських полонених.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію