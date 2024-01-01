На ринку в Луцьку суттєво подорожчали молочні продукти





Ціни на популярні молочні товари істотно зросли, передає



Зокрема на Завокзальному ринку та ринку «Пасаж» літр домашнього молока тепер коштує 40 гривень, тоді як раніше цінник тримався на рівні 30-35 гривень. Сметана також стала дорожчою: за пів літра гладишкової сметани покупцям доведеться заплатити від 70 до 75 гривень. Сепараторна сметана, що вважається більш жирною та якісною, коштує ще більше — від 110 до 120 гривень за ту ж кількість.



Ситуація з сиром також невтішна. За кілограм сепараторного сиру потрібно віддати 100-120 гривень, тоді як твердий сир домашнього приготування обійдеться в 200 гривень за кілограм. Що стосується масла, то тут ціни сягнули рекордних висот: домашнє вершкове масло коштує від 380 до 400 гривень за кілограм.



Продавці пояснюють підвищення цін зростанням вартості кормів для худоби, суттєве зменшення надоїв, збільшенням витрат на енергоносії, а також складною економічною ситуацією в країні. Виробники змушені закладати всі ці витрати у вартість своєї продукції.



Покупці, однак, незадоволені такими змінами. «Це вже стає розкішшю, а не звичайними продуктами харчування», — нарікає пані Ольга, постійна відвідувачка місцевого ринку.



Продавці прогнозують, що ближче до свят ціни на молочні продукти можуть ще зрости.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку спостерігається значне зростання цін на молочні продукти, яке помітно вдарило по кишенях містян. Покупці, які звикли купувати натуральні домашні продукти на ринку, змушені або скорочувати споживання, або шукати альтернативи.Ціни на популярні молочні товари істотно зросли, передає ВСН Зокрема на Завокзальному ринку та ринку «Пасаж» літр домашнього молока тепер коштує 40 гривень, тоді як раніше цінник тримався на рівні 30-35 гривень. Сметана також стала дорожчою: за пів літра гладишкової сметани покупцям доведеться заплатити від 70 до 75 гривень. Сепараторна сметана, що вважається більш жирною та якісною, коштує ще більше — від 110 до 120 гривень за ту ж кількість.Ситуація з сиром також невтішна. За кілограм сепараторного сиру потрібно віддати 100-120 гривень, тоді як твердий сир домашнього приготування обійдеться в 200 гривень за кілограм. Що стосується масла, то тут ціни сягнули рекордних висот: домашнє вершкове масло коштує від 380 до 400 гривень за кілограм.Продавці пояснюють підвищення цін зростанням вартості кормів для худоби, суттєве зменшення надоїв, збільшенням витрат на енергоносії, а також складною економічною ситуацією в країні. Виробники змушені закладати всі ці витрати у вартість своєї продукції.Покупці, однак, незадоволені такими змінами. «Це вже стає розкішшю, а не звичайними продуктами харчування», — нарікає пані, постійна відвідувачка місцевого ринку.Продавці прогнозують, що ближче до свят ціни на молочні продукти можуть ще зрости.

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