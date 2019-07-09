Луцьк – один з найменш корумпованих обласних центрів України





Про це повідомляє Олени Шуляк стосовно результатів дев’ятого муніципального опитування IRI "Рейтинги міст України".



За її словами, до пʼятірки міст з найвищим рівнем корупції на думку опитаних входять Львів, Чернівці, Дніпро, Одеса і Полтава. До пʼятірки міст з найнижчим рівнем входять Чернігів, Черкаси, Суми, Луцьк і Кропивницький.



"Про подолання корупції можна говорити на всіх рівнях, але саме думка громадян у цьому плані має бути якісним дороговказом. А українці у цьому плані вистовлюються досить однозначно. Так, 35% опитаних зазначає, що ключовим фактором у прийнятті рішень депутатами місцевих рад і досі, на жаль, лишається самозбагачення. 34% опитаних зазначають, для вирішення питань дуже важливими лишаються особисті звʼязки з депутатами місцевої ради", - констатувала Шуляк.



Водночас у певних сферах у боротьбі з корупцією за останні 5 років відбулися позитивні зрушення. Так, у сфері медичних послуг у 2019 році стикалися з корупційними проявами 31% опитаних. Натомість у 2024 році - 19%. В сфері освіти - 17% у 2019 році і 8% у поточному. У діяльності поліції 8% у 2019 році і 6% у поточному.



"Треба розуміти, що у деяких сферах, якщо дивитись на результати дослідження, рівень корупції допоки, на жаль, не змінився. Так у діяльності реєстраційних і дозвільних інституціях він і 5 років назад і зараз складає 3%. Такі ж цифри для корупційних проявів з боку міської влади, податкових і митних органів, а також прокуратури і судів", - підкреслила Шуляк.



Вона наголосила, що серед останніх законодавчих ініціатив, направлених на подолання корупції, які Парламент зрештою підтримав, слід виділили законопроект №7283. Нині він перебуває на підписі у президента.



"Цим документом для мешканців громад запроваджується кілька ефективних інструментів народовладдя. Завдяки ним вони зможуть безпосередньо впливати і ухвалювати рішення про те, яким повинен бути устрій і розвиток їхньої громади. Зокрема, в питаннях формування й розподілу місцевого бюджету. Натомість місцевих депутатів зобов'язують перед ними постійно звітувати", - повідомила Шуляк.



Крім цього, зазначила вона, досить масштабний план антикорупційних перетворень міститься у програмі Ukraine Facility, за якою Україна вже починає отримувати 50 млрд євро від ЄС.



Він, акцентувала парламентарка, передбачає проведення інституційних реформ, які мають підвищити спроможність держави та громад, зміцнити економіку та сприяти сталому розвитку. Великий акцент у ньому зроблено на посилення антикорупційних запобіжників, бо всім зрозуміло, що будь-які реформи і найкращі плани відновлення можуть легко зійти нанівець через українську корупцію.



Зокрема передбачається:



Збільшення штату співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

Збільшення кадрового складу Вищого антикорупційного суду;

Ухвалення нової Антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної програми на період після 2025 року;

Затвердження плану заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2023−2025 роки;



"Важливо, що виділення фінансування за Ukraine Facility відбувається за принципом "спочатку дії, потім гроші". Фактично, це стимулювання здійснювати реформи, що також є антикорупційним запобіжником", - підсумувала Олена Шуляк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці визначили міста з найнижчим і найвищим рівнем корупції. У топі міст з найвищим рівнем корупції на сьогодні Одеса, Дніпро і Чернівці. Натомість в кінці антирейтингу Чернігів, Суми і Луцьк. Найбільш корупційними сферами залишаються медичні і освітні заклади.Щоправда, саме у цих сферах протягом останні 5 років відбулися позитивні зрушення. Сфери, де за цей період часу покращення не відбулося - міська влада, суди і прокуратура.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудуваннястосовно результатів дев’ятого муніципального опитування IRI "Рейтинги міст України".За її словами, до пʼятірки міст з найвищим рівнем корупції на думку опитаних входять Львів, Чернівці, Дніпро, Одеса і Полтава. До пʼятірки міст з найнижчим рівнем входять Чернігів, Черкаси, Суми, Луцьк і Кропивницький."Про подолання корупції можна говорити на всіх рівнях, але саме думка громадян у цьому плані має бути якісним дороговказом. А українці у цьому плані вистовлюються досить однозначно. Так, 35% опитаних зазначає, що ключовим фактором у прийнятті рішень депутатами місцевих рад і досі, на жаль, лишається самозбагачення. 34% опитаних зазначають, для вирішення питань дуже важливими лишаються особисті звʼязки з депутатами місцевої ради", - констатувала Шуляк.Водночас у певних сферах у боротьбі з корупцією за останні 5 років відбулися позитивні зрушення. Так, у сфері медичних послуг у 2019 році стикалися з корупційними проявами 31% опитаних. Натомість у 2024 році - 19%. В сфері освіти - 17% у 2019 році і 8% у поточному. У діяльності поліції 8% у 2019 році і 6% у поточному."Треба розуміти, що у деяких сферах, якщо дивитись на результати дослідження, рівень корупції допоки, на жаль, не змінився. Так у діяльності реєстраційних і дозвільних інституціях він і 5 років назад і зараз складає 3%. Такі ж цифри для корупційних проявів з боку міської влади, податкових і митних органів, а також прокуратури і судів", - підкреслила Шуляк.Вона наголосила, що серед останніх законодавчих ініціатив, направлених на подолання корупції, які Парламент зрештою підтримав, слід виділили законопроект №7283. Нині він перебуває на підписі у президента."Цим документом для мешканців громад запроваджується кілька ефективних інструментів народовладдя. Завдяки ним вони зможуть безпосередньо впливати і ухвалювати рішення про те, яким повинен бути устрій і розвиток їхньої громади. Зокрема, в питаннях формування й розподілу місцевого бюджету. Натомість місцевих депутатів зобов'язують перед ними постійно звітувати", - повідомила Шуляк.Крім цього, зазначила вона, досить масштабний план антикорупційних перетворень міститься у програмі Ukraine Facility, за якою Україна вже починає отримувати 50 млрд євро від ЄС.Він, акцентувала парламентарка, передбачає проведення інституційних реформ, які мають підвищити спроможність держави та громад, зміцнити економіку та сприяти сталому розвитку. Великий акцент у ньому зроблено на посилення антикорупційних запобіжників, бо всім зрозуміло, що будь-які реформи і найкращі плани відновлення можуть легко зійти нанівець через українську корупцію.Зокрема передбачається:Збільшення штату співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;Збільшення кадрового складу Вищого антикорупційного суду;Ухвалення нової Антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної програми на період після 2025 року;Затвердження плану заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2023−2025 роки;"Важливо, що виділення фінансування за Ukraine Facility відбувається за принципом "спочатку дії, потім гроші". Фактично, це стимулювання здійснювати реформи, що також є антикорупційним запобіжником", - підсумувала Олена Шуляк.

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