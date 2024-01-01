Коли відбудеться прощання з Героєм Олександром Машлаєм: подробиці
Сьогодні, 15:01
У понеділок, 9 грудня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Машлая Олександра Олександровича (09.07.1983 року народження), який загинув 6 травня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Желанне Донецької області.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
"Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!" - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
"Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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