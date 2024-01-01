Коли відбудеться прощання з Героєм Олександром Машлаєм: подробиці

Коли відбудеться прощання з Героєм Олександром Машлаєм: подробиці
У понеділок, 9 грудня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Машлая Олександра Олександровича (09.07.1983 року народження), який загинув 6 травня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Желанне Донецької області.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

"Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!" - йдеться у повідомленні.


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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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