Коли відбудеться прощання з Героєм Олександром Машлаєм: подробиці

У понеділок, 9 грудня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця(09.07.1983 року народження), який загинув 6 травня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Желанне Донецької області.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа."Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!" - йдеться у повідомленні.