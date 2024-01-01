На фронті загинув Герой з Волині Михайло Батраков

На фронті загинув учасник АТО, мешканець села Качин1991 року народження.Про це повідомили у Сошичненській громаді.Герой з Волині загинув 29 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області.«Більше року жили рідні надією, що їхній Михайло знайдеться живим.... та не судилося.... Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким воїна. Нехай Бог допоже витримати горе втрати. Громада у скорботі. Низько схиляємо голови та закликаємо усіх жителі вийди достойно зустріти Героя. Вічна пам'ять і честь Захиснику!» - йдеться в дописі.Про прибуття кортежу із тілом воїна та чин похорону повідомимо пізніше.