На фронті загинув Герой з Волині Михайло Батраков

На фронті загинув Герой з Волині Михайло Батраков
На фронті загинув учасник АТО, мешканець села Качин Михайло Олексійович Батраков 1991 року народження.

Про це повідомили у Сошичненській громаді.

Герой з Волині загинув 29 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області.
На фронті загинув Герой з Волині Михайло Батраков


«Більше року жили рідні надією, що їхній Михайло знайдеться живим.... та не судилося.... Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким воїна. Нехай Бог допоже витримати горе втрати. Громада у скорботі. Низько схиляємо голови та закликаємо усіх жителі вийди достойно зустріти Героя. Вічна пам'ять і честь Захиснику!» - йдеться в дописі.

Про прибуття кортежу із тілом воїна та чин похорону повідомимо пізніше.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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