Курс валют на вихідні, 7-8 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 7-8 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 7 грудня, і неділю, 8 грудня. Перед вихідними долар втратив 7 коп. Євро додало 11 коп., а злотий - 6 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара
1 долар США – 41,59

Курс євро
1 євро – 43,81

Курс злотого
1 польський злотий – 10,25

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Теги: Курс валют, Луцьк
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