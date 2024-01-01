Курс валют на вихідні, 7-8 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:14
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 7 грудня, і неділю, 8 грудня. Перед вихідними долар втратив 7 коп. Євро додало 11 коп., а злотий - 6 коп.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,59
Курс євро
1 євро – 43,81
Курс злотого
1 польський злотий – 10,25
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Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,59
Курс євро
1 євро – 43,81
Курс злотого
1 польський злотий – 10,25
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