На війні з окупантами загинули два Героя з Волині - Михайло Фролов та Роман Коваль





Трагічну новину повідомив очільник Нововолинської громади Борис Карпус.



"Роман Коваль, 1979 року народження, житель Нововолинська. Загинув 23 листопада в Донецькій області.



Сьогодні, 7 грудня, тіло Героя буде доставлене в морг міста. Орієнтовний час: 12:00-13:00. Інформація щодо похорону - згодом.



Михайло Фролов, 1980 року народження, житель Нововолинська. Загинув 3 грудня у Харківській області. Інформація щодо прибуття тіла та поховання буде згодом", - йдеться у дописі.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинська громада втратила ще двох Героїв.Трагічну новину повідомив очільник Нововолинської громади, 1979 року народження, житель Нововолинська. Загинув 23 листопада в Донецькій області.Сьогодні, 7 грудня, тіло Героя буде доставлене в морг міста. Орієнтовний час: 12:00-13:00. Інформація щодо похорону - згодом., 1980 року народження, житель Нововолинська. Загинув 3 грудня у Харківській області. Інформація щодо прибуття тіла та поховання буде згодом", - йдеться у дописі.

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