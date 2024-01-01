На війні з окупантами загинули два Героя з Волині - Михайло Фролов та Роман Коваль
Сьогодні, 10:44
Нововолинська громада втратила ще двох Героїв.
Трагічну новину повідомив очільник Нововолинської громади Борис Карпус.
"Роман Коваль, 1979 року народження, житель Нововолинська. Загинув 23 листопада в Донецькій області.
Сьогодні, 7 грудня, тіло Героя буде доставлене в морг міста. Орієнтовний час: 12:00-13:00. Інформація щодо похорону - згодом.
Михайло Фролов, 1980 року народження, житель Нововолинська. Загинув 3 грудня у Харківській області. Інформація щодо прибуття тіла та поховання буде згодом", - йдеться у дописі.
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Трагічну новину повідомив очільник Нововолинської громади Борис Карпус.
"Роман Коваль, 1979 року народження, житель Нововолинська. Загинув 23 листопада в Донецькій області.
Сьогодні, 7 грудня, тіло Героя буде доставлене в морг міста. Орієнтовний час: 12:00-13:00. Інформація щодо похорону - згодом.
Михайло Фролов, 1980 року народження, житель Нововолинська. Загинув 3 грудня у Харківській області. Інформація щодо прибуття тіла та поховання буде згодом", - йдеться у дописі.
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