На війні з окупантами загинули два Героя з Волині - Михайло Фролов та Роман Коваль

На війні з окупантами загинули два Героя з Волині - Михайло Фролов та Роман Коваль
Нововолинська громада втратила ще двох Героїв.

Трагічну новину повідомив очільник Нововолинської громади Борис Карпус.

"Роман Коваль, 1979 року народження, житель Нововолинська. Загинув 23 листопада в Донецькій області.

Сьогодні, 7 грудня, тіло Героя буде доставлене в морг міста. Орієнтовний час: 12:00-13:00. Інформація щодо похорону - згодом.

Михайло Фролов, 1980 року народження, житель Нововолинська. Загинув 3 грудня у Харківській області. Інформація щодо прибуття тіла та поховання буде згодом", - йдеться у дописі.
На війні з окупантами загинули два Героя з Волині - Михайло Фролов та Роман Коваль

На війні з окупантами загинули два Героя з Волині - Михайло Фролов та Роман Коваль





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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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