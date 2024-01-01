Прогноз синоптиків на вихідні: якою буде погода в Луцьку та на Волині

Прогноз синоптиків на вихідні: якою буде погода в Луцьку та на Волині
7-8 грудня в Луцьку та області очікується хмарна погода з мокрим снігом і ожеледицею на дорогах. Температура вдень - 1-3° тепла, вночі - до 3° морозу.

Про це повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології, передає ВСН.

7 грудня в Луцьку та області буде хмарно. Вночі без істотних опадів, але вдень можливий невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер південно-східний, з швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі буде коливатись від 0 до 2 градусів морозу, вдень підвищиться до 1-3 градусів тепла.

У Волинській області також очікується хмарна погода. Вночі та вранці місцями на дорогах буде ожеледиця. Температурні показники варіюватимуться від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла вночі та від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла вдень.

8 грудня на території області та в Луцьку очікується туман вночі. Температура вночі складе від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень — від 1 до 6 градусів тепла.

Метеорологи наголошують, що найближчими днями через циклон з центром над західною Європою в Україні можливі опади різної інтенсивності у вигляді дощу та мокрого снігу. Це може призвести до утворення ожеледиці, тому на дорогах варто бути обережними.

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Теги: погода, прогноз
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