Втрати РФ на фронті перевалили за 750 тисяч, - Генштаб
Сьогодні, 09:12
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 7 грудня склали 751 910 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1300 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.12.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 751 910 (+1300) осіб
танків ‒ 9514 (+0)
бойових броньованих машин ‒ 19535 (+17)
артилерійських систем – 21055 (+12)
РСЗВ – 1253
засоби ППО ‒ 1022 (+2)
літаків – 369
гелікоптерів – 329
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20042 (+19)
крилаті ракети ‒ 2857
кораблі /катери ‒ 28
підводні човни - 1
автомобільної техніки та автоцистерн – 30948 (+49)
спеціальна техніка ‒ 3633
Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.12.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 751 910 (+1300) осіб
танків ‒ 9514 (+0)
бойових броньованих машин ‒ 19535 (+17)
артилерійських систем – 21055 (+12)
РСЗВ – 1253
засоби ППО ‒ 1022 (+2)
літаків – 369
гелікоптерів – 329
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20042 (+19)
крилаті ракети ‒ 2857
кораблі /катери ‒ 28
підводні човни - 1
автомобільної техніки та автоцистерн – 30948 (+49)
спеціальна техніка ‒ 3633
Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Луцька засвітилися ялинки
Сьогодні, 10:15
Втрати РФ на фронті перевалили за 750 тисяч, - Генштаб
Сьогодні, 09:12
Волинянка разом з онуком третій рік шиє устілки для військових
Сьогодні, 08:20