Втрати РФ на фронті перевалили за 750 тисяч, - Генштаб

Втрати РФ на фронті перевалили за 750 тисяч, - Генштаб
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 7 грудня склали 751 910 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1300 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.12.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 751 910 (+1300) осіб
танків ‒ 9514 (+0)
бойових броньованих машин ‒ 19535 (+17)
артилерійських систем – 21055 (+12)
РСЗВ – 1253
засоби ППО ‒ 1022 (+2)
літаків – 369
гелікоптерів – 329
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20042 (+19)
крилаті ракети ‒ 2857
кораблі /катери ‒ 28
підводні човни - 1
автомобільної техніки та автоцистерн – 30948 (+49)
спеціальна техніка ‒ 3633

Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів.

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Теги: втрати, окупанти, війна з росією
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