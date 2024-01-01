Втрати РФ на фронті перевалили за 750 тисяч, - Генштаб





Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.



Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.12.24 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 751 910 (+1300) осіб

танків ‒ 9514 (+0)

бойових броньованих машин ‒ 19535 (+17)

артилерійських систем – 21055 (+12)

РСЗВ – 1253

засоби ППО ‒ 1022 (+2)

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20042 (+19)

крилаті ракети ‒ 2857

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 30948 (+49)

спеціальна техніка ‒ 3633



Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 7 грудня склали 751 910 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1300 загарбників.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.12.24 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 751 910 (+1300) осібтанків ‒ 9514 (+0)бойових броньованих машин ‒ 19535 (+17)артилерійських систем – 21055 (+12)РСЗВ – 1253засоби ППО ‒ 1022 (+2)літаків – 369гелікоптерів – 329БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20042 (+19)крилаті ракети ‒ 2857кораблі /катери ‒ 28підводні човни - 1автомобільної техніки та автоцистерн – 30948 (+49)спеціальна техніка ‒ 3633Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів.

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