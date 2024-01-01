Пітон Жорік на обкладинці: Луцький зоопарк випустив календар на 2025 рік

Пітон Жорік на обкладинці: Луцький зоопарк випустив календар на 2025 рік
Комунальне підприємство "Луцький зоопарк" розробило та випустило нові настінні календарі зі світлинами своїх мешканців на 2025 рік. Над його створенням працювали орієнтовно два місяці.

Як розповіла в коментарі Суспільному директорка звіринця Людмила Денисенко, календарі мають 12 сторінок і є двох видів: щомісячний та квартальний. Тварин для календаря знімали луцькі фотографи.

Цього разу на головній обкладинці розмістили світлину пітона Жоріка, котрий проживає у звіринці вже шостий рік, зазначила керівниця зоопарку. З її слів, із 3-метрового пітона Жорік виріс до 4,3 метра.

"Випускаємо календарі, щоб люди мали уявлення про нашу діяльність і тварин, які у нас мешкають. 2025 — це рік зеленої дерев'яної змії. Кожного разу ми намагаємося брати на титульну сторінку символ року. Жорік — це один із найбільших плазунів звіринця. Він колишній цирковий артист", — сказала Людмила Денисенко.

Зі слів Людмили Денисенко, щороку календарі намагаються зробити оригінальними та цікавими, зокрема цього року додали світлинами з квітами та озелененням, а також титри місяців і днів англійською мовою. Окрім того, у календарях, як і торік, з'явилася дата — Міжнародний день людини із синдромом Дауна, що відзначають 21 березня.

Традиційні календарі зі своїми підопічними Луцький зоопарк випускає вже дев'ятий рік поспіль. Цього року наклад календарів становить 300 штук. Вони є платними та реалізуються на території звіринця. Зі слів Людмили Денисенко, його можна придбати як у касі при вході, так і онлайн через соцмережі, отримавши календар поштою.

Усі календарі виготовили за кошти від проведення господарської діяльності зоопарку, додала Людмила Денисенко.

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Теги: календар, Луцький зоопарк
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