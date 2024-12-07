Україні вдалося повернути поки 1029 українських дітей з російської неволі

Україні вдалося повернути поки 1029 українських дітей з російської неволі
Україна змогла повернути 1029 українських дітей з російської території.

Про це в телеефірі сказав уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, пише LB.ua.

"Великій команді України разом з міжнародними партнерами в рамках Bring Back UA вдалось повернути 1029 українських дітей. Це на сьогодні", — сказав Лубінець.

За словами омбудсмана, основним посередником по поверненню українських дітей є Катар. Дмитро Лубінець додає, що основною проблемою є верифікація, оскільки Росія як не надавала інформацію про українських дітей, так і не надає.

"Ми використовуємо всі важелі, щоб отримати інформацію щодо місця перебування української дитини, відновити її документи, а потім переконати чи надати інформацію нашим партнерам. Вони проводять свою комунікацію з російською стороною. І потім ми пропрацьовуємо вже логістичні маршрути, як ми повертаємо наших дітей", — каже Лубінець.

Члени Ради безпеки ООН побачили докази того, як Росія підробляє документи щодо викрадених українських дітей, щоби знищити їхню ідентичність.

Відповідні документи продемонструвала на засіданні Радбезу радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

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Теги: Україна, росія, війна
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