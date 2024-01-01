Ціни на домашні курячі яйця у Луцьку значно зросли

Ціни на домашні курячі яйця у Луцьку значно зросли
У Луцьку ринок продовольчих товарів продовжує демонструвати динамічні зміни. Особливо це стосується цін на популярний продукт — домашні курячі яйця.

На міських ринках – Завокзальному та «Пасаж» помітно подорожчали курячі яйця від домашніх господарств. Продавці пояснюють це сезонними факторами, зростанням цін на корм для птиці та витратами на утримання господарств. Сьогодні окремі продавці просять за десяток яєць 100–110 гривень, що є рекордною ціною для цього продукту за останні місяці, передає ВСН.

Втім, на ринку ще можна знайти дешевші пропозиції. Найдешевші домашні яйця, які вдалося знайти, коштують 60 гривень за десяток. Однак вони мають значний недолік: яйця дуже маленького розміру, що не влаштовує багатьох покупців. Натомість стандартні за розміром домашні яйця стартують від 90 гривень за десяток, що також є доволі високою ціною.

Покупці реагують на такі зміни неоднозначно. Одні скаржаться на занадто високі ціни та шукають альтернативу в супермаркетах, де яйця фабричного виробництва коштують дешевше. Інші, навпаки, готові переплачувати за якісний домашній продукт, вважаючи, що він корисніший та має кращий смак.

Експерти прогнозують, що ціни на яйця залишатимуться високими до кінця зимового періоду.

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Теги: яйця, ціни
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