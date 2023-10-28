Рахунки за електроенергію на Волині можна отримувати на телефон
Сьогодні, 01:30
ТОВ «Волиньелектрозбут» надсилатиме сповіщення у Viber з інформацією про суми нарахувань за спожиту електрику.
Про це інформують на сайті компанії.
«Скористайтесь підпискою на розсилку у Viber від ТОВ «Волиньелектрозбут», щоб оперативно отримувати інформацію про суму нарахування за спожиту електроенергію та сплачувати у кілька кліків», – йдеться у повідомленні.
Як почати отримувати Viber-сповіщення від Tolk?
Самостійно заповніть опитувальну форму, або зателефонуйте до кол-центру (0-800)300-521 та повідомте про своє бажання підписатись на наші сповіщення у Viber, або ж навідайтесь до Центрів обслуговування клієнтів чи їх представництва.
Вам знадобляться такі дані:
номер особового рахунку споживача електроенергії (це дев’ять цифр, на Волині особові рахунки розпочинаються на 5 або 3);
ваш номер телефону, на який створено обліковий запис в застосунку Viber;
адреса, за якою хочете отримувати повідомлення про нарахування.
Так ви зможете не чекати на паперовий рахунок, щоб вчасно сплатити за спожиті кіловати.
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Про це інформують на сайті компанії.
«Скористайтесь підпискою на розсилку у Viber від ТОВ «Волиньелектрозбут», щоб оперативно отримувати інформацію про суму нарахування за спожиту електроенергію та сплачувати у кілька кліків», – йдеться у повідомленні.
Як почати отримувати Viber-сповіщення від Tolk?
Самостійно заповніть опитувальну форму, або зателефонуйте до кол-центру (0-800)300-521 та повідомте про своє бажання підписатись на наші сповіщення у Viber, або ж навідайтесь до Центрів обслуговування клієнтів чи їх представництва.
Вам знадобляться такі дані:
номер особового рахунку споживача електроенергії (це дев’ять цифр, на Волині особові рахунки розпочинаються на 5 або 3);
ваш номер телефону, на який створено обліковий запис в застосунку Viber;
адреса, за якою хочете отримувати повідомлення про нарахування.
Так ви зможете не чекати на паперовий рахунок, щоб вчасно сплатити за спожиті кіловати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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