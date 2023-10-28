Рахунки за електроенергію на Волині можна отримувати на телефон

Рахунки за електроенергію на Волині можна отримувати на телефон
ТОВ «Волиньелектрозбут» надсилатиме сповіщення у Viber з інформацією про суми нарахувань за спожиту електрику.

Про це інформують на сайті компанії.

«Скористайтесь підпискою на розсилку у Viber від ТОВ «Волиньелектрозбут», щоб оперативно отримувати інформацію про суму нарахування за спожиту електроенергію та сплачувати у кілька кліків», – йдеться у повідомленні.

Як почати отримувати Viber-сповіщення від Tolk?
Самостійно заповніть опитувальну форму, або зателефонуйте до кол-центру (0-800)300-521 та повідомте про своє бажання підписатись на наші сповіщення у Viber, або ж навідайтесь до Центрів обслуговування клієнтів чи їх представництва.

Вам знадобляться такі дані:

номер особового рахунку споживача електроенергії (це дев’ять цифр, на Волині особові рахунки розпочинаються на 5 або 3);
ваш номер телефону, на який створено обліковий запис в застосунку Viber;
адреса, за якою хочете отримувати повідомлення про нарахування.
Так ви зможете не чекати на паперовий рахунок, щоб вчасно сплатити за спожиті кіловати.

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Теги: електрика, рахунки, телефон
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