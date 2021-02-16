У Луцьку волонтери влаштували свято для онкохворих дітей у лікарні
06 грудень, 23:19
У Волинській обласній дитячій лікарні до пацієнтів, які борються з онкохворобою, 6 грудня завітали волонтери з подарунками. У рамках щорічної акції "Здійсни дитячу мрію" діти писали листи Святому Миколаю, а волиняни втілювали у життя їхні мрії.
Як розповіла Суспільному волонтерка Роксолана Несторук, таку акцію в місті організовує вчетверте, участь у ній взяли всі охочі.
Листи волонтерка публікувала у соціальних мережах, а їхні бажання виконували небайдужі. Цього разу, з її слів, листи писали не лише діти, а й лікарі онкогематологічного відділення.
"Там було написано, що лікарі хотіли б забезпечити відділення чотирма інфузними апаратами шприцевими для капання хімії діток. Хочу подякувати всім, хто організувався і ми змогли виконати їхні прохання за тиждень часу. Вже дітки отримують свої необхідні медикаменти, капання саме з цих апаратів", — сказала волонтерка.
"Здійсни дитячу мрію" — це щорічна благодійна акція до Дня святого Миколая для дітей, які перебувають на лікуванні у Волинському обласному онкогематологічному відділенні.
Зі слів завідувачки онкогематологічного відділення Яни Рижко, такі свята дарують позитивні емоції, а це важливо у процесі одужання. Вона зазначила: діти дуже чекали на свято з кульками, ельфами та Чудотворцем.
"Ми не встигли з лікарями на обхід, як вони вже були одягнуті, повдягали на свої голівки віночки, і хустинки — і очікують Миколая. Вони чекають тих вихідних, коли з ними пограються клоуни, чекають тих вихідних і будніх днів, коли до них прийдуть з подарунками й ми бачимо, як у них світяться очі", — зазначила лікарка.
Зустріч зі Святим Миколаєм, кульки й подарунки — це те, що може підняти настрій дітям, які проходять складне лікування, розповіла мама 9-річного Романа Наталія Ферко. З її слів, її син лікується в медзакладі уже понад рік. З її слів, листа Святому Миколаю Роман писав: просив гіроскутер. Нині ж отримав подарунок.
"Дітки дуже чекають цього свята, дуже задоволені і ми дуже вдячні цим людям, що вони роблять такі свята для наших діток, бо це для них дуже важливо, для них такі позитивні емоції їм піднімає і настрій, і взагалі вони такі стають живіші", — додала жінка.
Зі слів завідувачки онкогематологічного відділення в обласній клінічній лікарні Яни Рижко, зараз тут лікують 22 дітей. Більшість пацієнтів — волиняни, проте також є діти з Закарпатської, Київської, Житомирської та Рівненської областей.
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Як розповіла Суспільному волонтерка Роксолана Несторук, таку акцію в місті організовує вчетверте, участь у ній взяли всі охочі.
Листи волонтерка публікувала у соціальних мережах, а їхні бажання виконували небайдужі. Цього разу, з її слів, листи писали не лише діти, а й лікарі онкогематологічного відділення.
"Там було написано, що лікарі хотіли б забезпечити відділення чотирма інфузними апаратами шприцевими для капання хімії діток. Хочу подякувати всім, хто організувався і ми змогли виконати їхні прохання за тиждень часу. Вже дітки отримують свої необхідні медикаменти, капання саме з цих апаратів", — сказала волонтерка.
"Здійсни дитячу мрію" — це щорічна благодійна акція до Дня святого Миколая для дітей, які перебувають на лікуванні у Волинському обласному онкогематологічному відділенні.
Зі слів завідувачки онкогематологічного відділення Яни Рижко, такі свята дарують позитивні емоції, а це важливо у процесі одужання. Вона зазначила: діти дуже чекали на свято з кульками, ельфами та Чудотворцем.
"Ми не встигли з лікарями на обхід, як вони вже були одягнуті, повдягали на свої голівки віночки, і хустинки — і очікують Миколая. Вони чекають тих вихідних, коли з ними пограються клоуни, чекають тих вихідних і будніх днів, коли до них прийдуть з подарунками й ми бачимо, як у них світяться очі", — зазначила лікарка.
Зустріч зі Святим Миколаєм, кульки й подарунки — це те, що може підняти настрій дітям, які проходять складне лікування, розповіла мама 9-річного Романа Наталія Ферко. З її слів, її син лікується в медзакладі уже понад рік. З її слів, листа Святому Миколаю Роман писав: просив гіроскутер. Нині ж отримав подарунок.
"Дітки дуже чекають цього свята, дуже задоволені і ми дуже вдячні цим людям, що вони роблять такі свята для наших діток, бо це для них дуже важливо, для них такі позитивні емоції їм піднімає і настрій, і взагалі вони такі стають живіші", — додала жінка.
Зі слів завідувачки онкогематологічного відділення в обласній клінічній лікарні Яни Рижко, зараз тут лікують 22 дітей. Більшість пацієнтів — волиняни, проте також є діти з Закарпатської, Київської, Житомирської та Рівненської областей.
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