Б'є рекорди: картопля в Луцьку не падає в ціні





На Завокзальному ринку та ринку Пасаж» в Луцьку ціна на картоплю стабільно тримається на рівні 25 гривень за кілограм, передає



На думку експертів, стабільно висока вартість зумовлена низкою причин. По-перше, через погодні умови врожайність картоплі в регіоні виявилася нижчою, ніж очікувалося. По-друге, подорожчали витрати на вирощування та транспортування, включно з паливом і добривами.



Самі продавці на ринку в Луцьку пояснюють, що закупівельна ціна у фермерів залишається високою. «Немає можливості знизити ціну, бо самі купуємо по 20-22 гривні за кілограм, а це без урахування транспортних витрат і оренди місця на ринку», — зазначає один із продавців.



Місцеві жителі реагують на таку ситуацію по-різному. Дехто продовжує купувати картоплю на ринку, інші шукають альтернативи в супермаркетах. Проте більшість сходиться на думці, що ціна в 25 гривень є суттєвим ударом по гаманцю.



Чи зміниться ситуація впродовж зимового сезону, поки що невідомо. Однак багато хто сподівається, що пропозиція зросте, а ціни знизяться. Утім, враховуючи економічні реалії, оптимістичні прогнози робити складно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для багатьох українців цей продукт є основним у раціоні –у теперішніх реаліях вартість картоплі безпосередньо впливає на сімейний бюджет.На Завокзальному ринку та ринку Пасаж» в Луцьку ціна на картоплю стабільно тримається на рівні 25 гривень за кілограм, передає ВСН На думку експертів, стабільно висока вартість зумовлена низкою причин. По-перше, через погодні умови врожайність картоплі в регіоні виявилася нижчою, ніж очікувалося. По-друге, подорожчали витрати на вирощування та транспортування, включно з паливом і добривами.Самі продавці на ринку в Луцьку пояснюють, що закупівельна ціна у фермерів залишається високою. «Немає можливості знизити ціну, бо самі купуємо по 20-22 гривні за кілограм, а це без урахування транспортних витрат і оренди місця на ринку», — зазначає один із продавців.Місцеві жителі реагують на таку ситуацію по-різному. Дехто продовжує купувати картоплю на ринку, інші шукають альтернативи в супермаркетах. Проте більшість сходиться на думці, що ціна в 25 гривень є суттєвим ударом по гаманцю.Чи зміниться ситуація впродовж зимового сезону, поки що невідомо. Однак багато хто сподівається, що пропозиція зросте, а ціни знизяться. Утім, враховуючи економічні реалії, оптимістичні прогнози робити складно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію