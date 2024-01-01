Б'є рекорди: картопля в Луцьку не падає в ціні

Б'є рекорди: картопля в Луцьку не падає в ціні
Для багатьох українців цей продукт є основним у раціоні –у теперішніх реаліях вартість картоплі безпосередньо впливає на сімейний бюджет.

На Завокзальному ринку та ринку Пасаж» в Луцьку ціна на картоплю стабільно тримається на рівні 25 гривень за кілограм, передає ВСН.

На думку експертів, стабільно висока вартість зумовлена низкою причин. По-перше, через погодні умови врожайність картоплі в регіоні виявилася нижчою, ніж очікувалося. По-друге, подорожчали витрати на вирощування та транспортування, включно з паливом і добривами.

Самі продавці на ринку в Луцьку пояснюють, що закупівельна ціна у фермерів залишається високою. «Немає можливості знизити ціну, бо самі купуємо по 20-22 гривні за кілограм, а це без урахування транспортних витрат і оренди місця на ринку», — зазначає один із продавців.

Місцеві жителі реагують на таку ситуацію по-різному. Дехто продовжує купувати картоплю на ринку, інші шукають альтернативи в супермаркетах. Проте більшість сходиться на думці, що ціна в 25 гривень є суттєвим ударом по гаманцю.

Чи зміниться ситуація впродовж зимового сезону, поки що невідомо. Однак багато хто сподівається, що пропозиція зросте, а ціни знизяться. Утім, враховуючи економічні реалії, оптимістичні прогнози робити складно.


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Теги: картопля, ціни
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