У Луцьку троє звільнених директорів шкіл хочуть повернутися на посаду

У Луцьку троє звільнених директорів шкіл хочуть повернутися на посаду
У конкурсі на заміщення посад директорів луцьких шкіл беруть участь ті ж самі очільники.

Про це пише misto.media з посилання на департамент освіти.

Йдеться зокрема про:

Луцький ліцей №  11;
Княгининівський ліцей № 34;
Луцьку ЗОШ І-ІIII ступенів №  13.

На посаду директора 11 школи документи подала всього одна людина, до цього чинна очільниця Наталія Володимирівна Гаць. А директором 13 школи знову хоче стати Ігор Миколайович Оксенчук.

Так само і на посаду Княгининівського ліцею № 34 балотується чинна директорка Любов Казимирівна Хом’як. Вона має кваліфікацію вчителя математики та фізики. Працювала директоркою Малинської ЗОШ I–II ст, заступником директора з навчально-виховної роботи Гіркополонківської ЗОШ I–III ст., методистом заочного відділення Луцького комерційного технікуму та пізніше Технічного коледжу Луцького НТУ.

На посаду директора Луцької гімназії № 7 документи подали 2 кандидати:

Микола Віталійович Кінах. Чоловік був учителем математики у Луцькій гімназії № 18. У 2021 році змагався у всеукраїнському конкурсі «Учитель року» у номінації «Математика» і посів 3 місце.

Ярослав Олександрович Мицюк. Чоловік був вчителем фізкультури у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі та керівником Волинського обласного осередку федерації тхеквондо (ВТФ) України. До цього школу очолювала Ніла Василівна Карюк. Жінка була нагороджена Почесною грамотою міського голови у 2017 році.

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Теги: школи, директори, луцьк, конкурс
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