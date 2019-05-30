У Луцьку троє звільнених директорів шкіл хочуть повернутися на посаду





Про це пише



Йдеться зокрема про:



Луцький ліцей № 11;

Княгининівський ліцей № 34;

Луцьку ЗОШ І-ІIII ступенів № 13.



На посаду директора 11 школи документи подала всього одна людина, до цього чинна очільниця Наталія Володимирівна Гаць. А директором 13 школи знову хоче стати Ігор Миколайович Оксенчук.



Так само і на посаду Княгининівського ліцею № 34 балотується чинна директорка Любов Казимирівна Хом’як. Вона має кваліфікацію вчителя математики та фізики. Працювала директоркою Малинської ЗОШ I–II ст, заступником директора з навчально-виховної роботи Гіркополонківської ЗОШ I–III ст., методистом заочного відділення Луцького комерційного технікуму та пізніше Технічного коледжу Луцького НТУ.



На посаду директора Луцької гімназії № 7 документи подали 2 кандидати:



Микола Віталійович Кінах. Чоловік був учителем математики у Луцькій гімназії № 18. У 2021 році змагався у всеукраїнському конкурсі «Учитель року» у номінації «Математика» і посів 3 місце.



Ярослав Олександрович Мицюк. Чоловік був вчителем фізкультури у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі та керівником Волинського обласного осередку федерації тхеквондо (ВТФ) України. До цього школу очолювала Ніла Василівна Карюк. Жінка була нагороджена Почесною грамотою міського голови у 2017 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У конкурсі на заміщення посад директорів луцьких шкіл беруть участь ті ж самі очільники.Про це пише misto.media з посилання на департамент освіти.Йдеться зокрема про:Луцький ліцей № 11;Княгининівський ліцей № 34;Луцьку ЗОШ І-ІIII ступенів № 13.На посаду директора 11 школи документи подала всього одна людина, до цього чинна очільниця. А директором 13 школи знову хоче статиТак само і на посаду Княгининівського ліцею № 34 балотується чинна директорка. Вона має кваліфікацію вчителя математики та фізики. Працювала директоркою Малинської ЗОШ I–II ст, заступником директора з навчально-виховної роботи Гіркополонківської ЗОШ I–III ст., методистом заочного відділення Луцького комерційного технікуму та пізніше Технічного коледжу Луцького НТУ.На посаду директора Луцької гімназії № 7 документи подали 2 кандидати:. Чоловік був учителем математики у Луцькій гімназії № 18. У 2021 році змагався у всеукраїнському конкурсі «Учитель року» у номінації «Математика» і посів 3 місце.. Чоловік був вчителем фізкультури у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі та керівником Волинського обласного осередку федерації тхеквондо (ВТФ) України. До цього школу очолювала Ніла Василівна Карюк. Жінка була нагороджена Почесною грамотою міського голови у 2017 році.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію