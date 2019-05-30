У Луцьку троє звільнених директорів шкіл хочуть повернутися на посаду
Сьогодні, 21:45
У конкурсі на заміщення посад директорів луцьких шкіл беруть участь ті ж самі очільники.
Про це пише misto.media з посилання на департамент освіти.
Йдеться зокрема про:
Луцький ліцей № 11;
Княгининівський ліцей № 34;
Луцьку ЗОШ І-ІIII ступенів № 13.
На посаду директора 11 школи документи подала всього одна людина, до цього чинна очільниця Наталія Володимирівна Гаць. А директором 13 школи знову хоче стати Ігор Миколайович Оксенчук.
Так само і на посаду Княгининівського ліцею № 34 балотується чинна директорка Любов Казимирівна Хом’як. Вона має кваліфікацію вчителя математики та фізики. Працювала директоркою Малинської ЗОШ I–II ст, заступником директора з навчально-виховної роботи Гіркополонківської ЗОШ I–III ст., методистом заочного відділення Луцького комерційного технікуму та пізніше Технічного коледжу Луцького НТУ.
На посаду директора Луцької гімназії № 7 документи подали 2 кандидати:
Микола Віталійович Кінах. Чоловік був учителем математики у Луцькій гімназії № 18. У 2021 році змагався у всеукраїнському конкурсі «Учитель року» у номінації «Математика» і посів 3 місце.
Ярослав Олександрович Мицюк. Чоловік був вчителем фізкультури у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі та керівником Волинського обласного осередку федерації тхеквондо (ВТФ) України. До цього школу очолювала Ніла Василівна Карюк. Жінка була нагороджена Почесною грамотою міського голови у 2017 році.
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Про це пише misto.media з посилання на департамент освіти.
Йдеться зокрема про:
Луцький ліцей № 11;
Княгининівський ліцей № 34;
Луцьку ЗОШ І-ІIII ступенів № 13.
На посаду директора 11 школи документи подала всього одна людина, до цього чинна очільниця Наталія Володимирівна Гаць. А директором 13 школи знову хоче стати Ігор Миколайович Оксенчук.
Так само і на посаду Княгининівського ліцею № 34 балотується чинна директорка Любов Казимирівна Хом’як. Вона має кваліфікацію вчителя математики та фізики. Працювала директоркою Малинської ЗОШ I–II ст, заступником директора з навчально-виховної роботи Гіркополонківської ЗОШ I–III ст., методистом заочного відділення Луцького комерційного технікуму та пізніше Технічного коледжу Луцького НТУ.
На посаду директора Луцької гімназії № 7 документи подали 2 кандидати:
Микола Віталійович Кінах. Чоловік був учителем математики у Луцькій гімназії № 18. У 2021 році змагався у всеукраїнському конкурсі «Учитель року» у номінації «Математика» і посів 3 місце.
Ярослав Олександрович Мицюк. Чоловік був вчителем фізкультури у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі та керівником Волинського обласного осередку федерації тхеквондо (ВТФ) України. До цього школу очолювала Ніла Василівна Карюк. Жінка була нагороджена Почесною грамотою міського голови у 2017 році.
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