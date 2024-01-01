У центрі Луцька сталася ДТП: подробиці

У центрі Луцька сталася ДТП: подробиці
Надвечір у п'ятницю, 6 грудня, поблизу головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки зіткнулися машини марки Hyundai Santa Fe та УАЗ 452.

Про це повідомляє сайт «Волинські новини».

Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, Луцьк
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