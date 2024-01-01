Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 7 грудня
Луцьк
Хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.
Область
Хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг, мокрий сніг. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 7 грудня
Луцьк
Хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.
Область
Хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг, мокрий сніг. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
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